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女遭殺害棄屍山區　洪嫌前妻：孝順男吸毒後性情大變

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
秀出身上脖子、手臂、頭部等多處傷口，洪男前妻盧女表示，洪男其實本性不壞，不僅孝順，且沒脾氣，但由於有吸毒惡習，每次吸食完毒後，就會性格大變，產生幻覺，在一起三年多來，遭受數十次家暴。記者高宇震／攝影
秀出身上脖子、手臂、頭部等多處傷口，洪男前妻盧女表示，洪男其實本性不壞，不僅孝順，且沒脾氣，但由於有吸毒惡習，每次吸食完毒後，就會性格大變，產生幻覺，在一起三年多來，遭受數十次家暴。記者高宇震／攝影

桃園市八德警分局日前偵破一起槍砲案件，意外扯出一起駭人聽聞的殺人棄屍案外案，20多歲的賴姓女子疑遭洪姓男友殺害後棄屍新北市三峽插角山區，警方逮捕逮捕洪姓姊弟與吳姓男子，持續偵辦中。而洪男更被查出過去也曾有過一段婚姻，不但涉嫌家暴前妻外，陪同就醫時，又曾多次企圖闖入急診室，並辱罵員警遭逮捕。

洪嫌前妻獨家接受本報採訪，秀出身上脖子、手臂、頭部等多處傷口，盧女表示，三年前與洪男未婚生下大女兒，洪男其實本性不壞，不僅孝順，且沒脾氣，但由於有吸毒惡習，習慣將FM2、一粒眠、毒咖啡等毒品混合食用，每次吸食完毒後，總會產生幻覺，性格大變，在一起三年多來，遭受數十次家暴，曾遭拳打腳踢、用刀子劃臉，甚至在懷二女兒期間，只因叫傳播妹遭阻止，竟失控狠心重擊自己懷有身孕的肚子。但為了給孩子完整的家，忍受家暴，盧女仍咬牙同居。

後來當時未成年的盧女與其父母，在洪男脅迫下，完成結婚登記，直到有次，盧女再次逃跑被抓回，洪男竟以鐵鎚重擊她的膝蓋，要她待在家中帶小孩，擔心孩子安危，才讓她鐵了心與洪男離婚，趁洪男出外唱KTV，連夜逃出家門，並在警方建議下住進了家暴庇戶所，隨後訴請離婚，結束這場噩夢。

兩人前年就因國道跳車事件鬧上新聞版面，對此，盧女說，洪嫌那陣子賺得少，竟逼迫她對愛慕自己的友人設局仙人跳。開車前往設局地點途中，行經國道時，洪男一時產生幻覺， 誤以為自己已與友人有染，心裡矛盾吃醋，當場對她施暴，使她不得不跳車，自行逃至醫院就醫。洪嫌卻不善罷干休，還跑去自己的老家，毆打她的父母。

對於近日爆出的命案，盧女表示，因女兒撫養問題，離婚後仍與洪男保持聯絡，日前透過朋友得知命案新聞後，以為死者賴姓女子只是單純和他出去玩，在電話中只是順口「要他把別人的女兒還給她的父母」，並不認識死者，所以就沒有再多問。

秀出身上脖子、手臂、頭部等多處傷口，洪男前妻盧女表示，洪男其實本性不壞，不僅孝順，且沒脾氣，但由於有吸毒惡習，每次吸食完毒後，就會性格大變，產生幻覺，在一起三年多來，遭受數十次家暴。記者高宇震／攝影
秀出身上脖子、手臂、頭部等多處傷口，洪男前妻盧女表示，洪男其實本性不壞，不僅孝順，且沒脾氣，但由於有吸毒惡習，每次吸食完毒後，就會性格大變，產生幻覺，在一起三年多來，遭受數十次家暴。記者高宇震／攝影

家暴 離婚

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