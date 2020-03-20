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影／賴姓女子命案 死者家屬至凶嫌老家撒冥紙叫罵

聯合報 / 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者劉星君／攝影
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者劉星君／攝影

苗栗賴姓女子遭殺害棄屍新北三峽山區命案，死者賴女的洪姓男友與姊姊及在押的吳姓男子涉嫌 ，洪女昨天2萬元獲交保，賴女的父親不滿女兒遭洪姓男子等人痛下殺手，晚間9點與兒子從新北出發到苗栗頭份市洪姓凶嫌的老家撒冥紙、綁布條抗議，警方在場警戒且不斷勸阻，家屬在大批年輕人陪同下堅持表達不滿，在凶嫌老家綁上「殺人還命、唯一死刑」，抗議行動歷時約半小時，深夜10點多結束。

頭份警方動員多人在場維持秩序，且不斷勸說，但死者家屬忿忿不平，沿路就開始拋撒大批冥紙，警方極力勸阻，避免抗議人士爆發脫序行為，近10點時到達凶嫌老家，但屋內漆黑一片，家屬及抗議人士不停撒冥紙表達不滿、叫罵，懸掛抗議布條後，在10點25分離去。

死者賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者胡蓬生／攝影
死者賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者胡蓬生／攝影
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家撒冥紙、綁布條抗議。記者劉星君／攝影
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家撒冥紙、綁布條抗議。記者劉星君／攝影
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者胡蓬生／攝影
賴姓女子家屬、親友多人晚間到凶嫌洪姓男子老家抗議。記者胡蓬生／攝影

新北 命案 殺人

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