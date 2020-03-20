影／防疫生意差 毒販半價批貨欲撈一筆 紅線違停遭逮

謝姓及童姓男子趁上游毒販「打對折」，日前花數萬元購得150包毒汽水包，準備乘機海撈一筆，卻因汽車紅線違停，遭新北市警方攔車盤問查獲，二人大歎「運氣真差，連一包都還沒賣出就被逮。」警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

25歲的謝姓及童姓男子因朋友邀約KTV歡唱才認識，日前謝男邀約童男一同前往板橋協助搬家，順便清償之前借貸的款項，當天晚間7時許，2人駕駛汽車，因將汽車違停在板橋區南雅西路二段紅線上，為板橋警分局板橋所巡邏員警楊釋瑜及鍾岳呈二人撞見攔下盤查。

謝、童2人一開始還裝作若無其事，但員警眼尖發現駕駛座扶手處有毒品玻璃球，仔細搜查又在汽車油箱蓋發現毒品吸食器，最後還在引擎室查到一包黑色塑膠袋，內有150包印有暴力熊圖樣的毒汽水包，共重約一公斤，2人當場啞口無言，被押回警局偵辦。