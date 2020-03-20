種大麻不分輕重刑度全5年起跳 大法官認違憲

大麻為毒品危害防制條例所列的第二級毒品，不僅持有種子有罪，遑論運輸、販賣。包括台灣高等法院台中分院、新竹地院、高院和男子黃獻璋都認為條文有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官認為毒品危害防制條例第12條第2項規定不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，情節輕微者雖能依刑法第59條減刑，但罪責不相當，釋字790號解釋宣告違憲。

毒品危害防制條例第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金。」，在今釋憲後，相關機關1年內應修正；逾期未修正，其情節輕微者，法院得依790號解釋意旨減輕其法定刑至二分之一。

大法官認為，最低刑度若仍達2年6月徒刑，無從具體考量行為人所應負責任的輕微而為易科罰金或緩刑宣告，未來修法後，情節輕微者，可以判1年3月徒刑。

不過對於條例第17條第2項「犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」部分，大法官認為沒有違背憲法第7條平等權意旨，不違憲。

本號解釋的3件法官聲請案和男子黃獻璋都是在住處房間或陽台栽種大麻，有的人是在英國網路購物平台「種子城」買40顆大麻來種，有的人則是種11顆只成功1株。大法官書記處處長許辰舟表示，過去實務上也有人種大麻是為了「觀賞用」，若用5年來判過重。

不過，有高檢署檢察官認為，就算只有種成1株大麻，但大麻可能因此「生生不息」。