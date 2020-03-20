鄉代會主席砸醫院 警不容「趁疫作亂」掃黑抓百人

嘉義縣林姓鄉代會主席因醫療糾紛，涉嫌指使小弟砸毀醫院玻璃門，另教唆槍擊仇家，警方擔心新冠肺炎防疫期間治安鬆動，掃黑逮捕林，打擊竹聯幫、天道盟、四海幫等，共查獲135人，宣示不容「趁疫作亂」。

警方調查，林姓男子（32歲）是嘉義縣某鄉民代表會主席，2017年間至嘉義市陽明醫院看診，不滿醫護人員態度不佳，指使小弟持球棒砸毀醫院玻璃門，再由另名小弟至派出所冒名頂替。

林的小弟前年底與1名男子口角，他涉嫌提供槍枝，教唆小弟至對方位於嘉義住家尋仇，槍擊臀部，事後同樣找人頂替。刑事局偵六大隊第一隊昨天拘提林等5人，檢方複訊中。

另外，天道盟太陽會成員許姓男子（22歲）年初在新北市土城區行車糾紛，他夥同小弟嗆聲「黑社會臨檢」，把1名男子拖出汽車毆打。新北市土城警分局前天拘提許等11人，檢方聲押許獲准。

竹聯幫地虎堂主、統促黨幹部吳姓男子（48歲），暴力介入台中市某社區管委會，率眾滋擾會場，另以投資名義詐騙約400萬元。刑事局偵六大隊第一隊前天查獲吳等8人，檢方令吳10萬元交保。