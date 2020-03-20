處罰栽種大麻有違憲嗎？ 釋字790號將說明

大麻為毒品危害防制條例所列的第二級毒品，不僅持有種子有罪，遑論運輸、販賣。男子賴俊哲經友人交付11顆大麻種子，栽種後其中1顆發芽，賴因持有改造槍枝又被查獲種大麻，宜蘭地院判他5年2月徒刑；賴上訴，高等法院認為毒品條例有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官今將作「栽種大麻罪」案的790號解釋，可能觸及本案。

賴俊哲由楊姓友人交付11顆大麻種子，2018年10月至11月15日被員警查獲止，種活1株，宜蘭地院認為賴犯毒品危害防制條例第12條第2項意圖製造毒品而栽種大麻罪，而這條規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金。」。

去年8月，高等法院法官審理賴俊哲的槍、毒案。其中毒品部分，賴「只種活1株」，宜院認為大麻幼苗或幼株，就算含有第二級毒品大麻成分，如未經加工製造成易於施用的製品，應僅屬製造大麻的原料而已，還難認是第二級毒品，證據又因檢驗而用罄，不宣告沒收。宜院衡量賴栽種數量不多，種植時間也不長，種大麻部分判刑2年6月。

面對賴上訴，高院法官認為毒品危害防制條例第17條第1、2項有牴觸憲法疑慮，向賴表示「想釋憲」，並表示「錯誤的法制不是只有一人受危害」。去年11月19日，司法院就790號解釋召開說明會，邀請聲請人、法務部與專家學者表達意見，高院法官也緊急遞送聲請狀；原來，就大麻案而停止審判、聲請釋憲的不只一案。

當時高院法官向賴俊哲說，「能壓最高法院的只有大法官」、「小法官打最高（法院）不會痛，我喜歡做這種事」，因考慮毒品危害防制條例有違平等原則，考慮釋憲。

條例第17條規定「犯第四條至第八條、第十條或第十一條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。犯第四條至第八條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，其中「均」一字被認為有問題。

不過高檢署公訴檢察官認為，就算只有種成一株大麻，但大麻可能因此「生生不息」，條文沒有違憲，法律也沒規定要減刑。

也有法官認為，光是種大麻不見得會「氾濫」，要處罰的應該是營利、製造的源頭，處罰太重會失去衡平；但栽種大麻的處罰是立法選擇的問題。這名法官說，量刑要顧及個案公平、罪與罰衡平，讓被告有機會重新站起，像有的被告還有妻小要照顧，一旦入獄就會影響家庭功能，司法的功能不是只把人抓去關。