嘉縣林姓鄉代會主席涉教唆槍擊案 10萬元交保

嘉義縣林姓鄉代會主席疑涉及2年前一起住宅槍擊案幕後教唆，刑事局中部打擊犯罪中心及嘉義市警方，昨晚持搜索票到林的鄉代會辦公處、住處搜索，查扣數發子彈，隨後將林姓主席等5人帶回訊問，因林拒絕夜間訊問，今天上午才開始警訊，嘉義地檢署複訊後10萬元交保。

據了解，林姓鄉代主席年約30餘歲，因親戚曾任嘉義縣議員，他也擔任過議員助理，2年前當選鄉代表，當時藍綠兩黨都想推代表參選主席，雙方席次相當，經地方人士斡旋，由無黨籍的他當選主席；地方人士直言，林年輕氣盛、交友廣闊，過去即曾多次與他人衝突。

檢警去年偵辦一起毀損案，意外發現林姓主席與涉案嫌犯關係頗深，調查發現，林2年前疑涉嫌教唆徐姓男子，持槍到楊姓男子嘉義市住處開槍，造成楊男右臀、大腿受傷，徐男被逮捕後依違反槍砲彈藥管制條例起訴，一審被判3年10個月，二審上訴中，但檢警追查認為林疑涉背後教唆。

檢警自去年下旬開始調查，昨天持搜索票分別到鄉代表會、林姓主席住家等處搜索，將林等5名嫌疑人帶回警訊，全案依違反槍砲彈藥條例、組織犯罪、教唆罪嫌偵辦中。

【中央社／嘉義市20日電】

嘉義縣某鄉代表會主席林姓男子涉及幕後教唆一起住宅槍擊案，昨天遭刑事局查獲，警方今天訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方複訊後，以新台幣10萬元交保。

嘉義市警方表示，嘉義市自由路一間民宅107年11月間遭人開了6槍，當時屋內的楊姓被害人右臀至大腿穿刺傷害，幸無生命危險，但被害人也未提傷害告訴，開槍嫌疑人徐姓男子被查獲移送，嘉義地方法院去年判處有期徒刑3年10個月，案件上訴中。

檢方指出，承辦檢察官在偵辦其他案件時，發現這起住宅槍擊案件幕後疑有教唆者，進一步追查才發現嘉義縣某鄉代表會主席林男涉有重嫌，檢方昨天指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及嘉義市警察局刑警大隊搜索，並帶回林男等5人，查扣4發子彈。

警方指出，因林男拒絕夜間訊問，今天才移送嘉義地檢署偵辦，另4名被告昨天則依違反違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，檢方複訊後，其中蔡姓男子依5萬元交保，另3人飭回。

涉嫌教唆的30餘歲林姓男子今天被移送嘉義地檢署偵辦，但他否認涉及住宅槍擊案的教唆，檢方複訊後，以10萬元交保。