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阿公的遺產竟是「彭于晏的槍」？北市幫派廟會聚眾全被逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
土耳其制式自動手槍ZORAKI 925。記者蔡翼謙／翻攝
土耳其制式自動手槍ZORAKI 925。記者蔡翼謙／翻攝

林姓男子疑欠友人11萬元遲遲未還，雙方各帶小弟相約台北市士林區一處巷內談判，豈料談判未果雙方推擠、叫囂，警方趕場將16人壓制，並查獲林男預藏的土耳其制式自動手槍。該槍是電影《媚公河行動》男主角彭于晏拿的槍，林遭逮竟稱，是爺爺留下的，警方不採信，將向上追溯槍枝來源，詢後將16人依聚眾強暴罪送辦，林另涉槍砲罪嫌。

警方調查，郭姓男子（22歲）與林男（26歲）有11萬元債務糾紛，雙方本月18日各帶小弟相約大度路三段301巷裡談判，不料談判未果，雙方發生推擠、大聲叫囂，經附近住戶報案。警方陸續派出30人到場壓制，並帶回林等11人、郭等6人，雙方均無受傷。

不過警方發現，林男駕車到巷裡與郭男談判，竟預藏1把土耳其制式自動手槍ZORAKI 925及刀械；警方到場，林欲悄悄將槍藏入車，但仍難逃警方鷹眼，當場將其查扣，並查獲子彈10發。林男竟供稱，該槍是爺爺過世前給的，警方未採信，將追朔槍枝來源。

據了解，該土耳其制式自動手槍ZORAKI 925，與電影《媚公河行動》男主角彭于晏拿的槍枝同款。該槍5秒內可連發26顆子彈，有「小衝鋒槍」之稱，黑市價格約30多萬。

警方調查，林因借郭11萬元，郭遲遲未還，兩方才相約談判。據了解，林是北聯幫成員，郭等人是士林一帶的廟會成員。警方詢後將16人依聚眾強暴罪及槍砲等罪嫌送辦。

林男遭逮還悄悄將槍枝藏入車內，難逃警方鷹眼。記者蔡翼謙／翻攝
林男遭逮還悄悄將槍枝藏入車內，難逃警方鷹眼。記者蔡翼謙／翻攝

槍枝

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影／債務糾紛 帶爺爺遺物制式手槍談判

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