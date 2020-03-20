用「米水」代替奶粉育兒 失聯移工遭逮一家4口全垮了

29歲印尼籍男子阿南（化名）因近日身體不適，昨天上午到雙北地區一間醫院就診，院方發現他有發燒症狀，便準備安排他進行新冠肺炎快篩，並因細故報警處理，未料阿南見到警方就趁隙逃跑，昨天下午才在一間印尼雜貨店中被尋獲；其友人說，他有1名無業妻子、2名年幼孩子要養，因阿南有失聯移工身分，只因身體不適，全家都要被遣返，返鄉後還可能面臨巨額債務，處境令人不勝唏噓。

警方調查，阿南是於2014年以廠工名義來台工作的外籍移工，同年被通報失聯逃逸；他昨天上午6時許因身體不適、有感冒症狀，獨自到雙北地區一間醫院就醫，院方人員幫他量測體溫時，其體溫達37.6度，須進行新冠肺炎快篩，但礙於院內設備問題，要轉往他院才能完成快篩，故暫時先將阿南安置在院外的隔離處所。

當時有知情者指出，因阿南語言不通，且疑似沒有錢可以支付看診費用，入院時僅以一紙寫下自己的身分資料，交由院方示意要看診，又因雙方溝通理解有誤，阿南一度被懷疑謊報身分，院方評估後決定通報警方到場協助處理；未料，阿南一見警方到場，還上前詢問問題，以為醫院發現他的失聯移工身分，要報警抓他，驚慌之下竟不顧自身身體不適，直接拔腿逃跑。

警方接獲院方通報有發燒者逃逸，便配合移民署台北專勤隊人員，調閱周遭監視器畫面循線追查，時隔9個多小時，昨天下午4時40分便在醫院附近一間印尼雜貨店內找到阿南。店內人員說，阿南下午4時許突然闖進店內，佯稱要購物，卻一直坐在櫃台旁，店員要求他離開，他卻問「能讓我到房間裡休息嗎？」接著還想直接闖入店內房間，不久後警方就到場，將阿南帶離。

移民署台北專勤隊帶到人以後，先將他送往醫院再次量測體溫，發現阿南不再有發燒情況，因其有逾期停居留問題，事後便帶返隊部偵詢、收容，將擇日遣返母國。

阿南友人透露，阿南有2名年幼孩子，皆不滿5歲，其妻是來台工作後才認識的，也有失聯移工身分，但專注在照顧孩子，沒有工作，一家4口皆靠阿南獨立扶養；因經濟條件艱困，夫妻倆迎來第2個孩子時，甚至沒錢到醫院處理，是在家中由阿南自己接生，平常連奶粉都買不起，竟是用「米水」扶養孩子長大，一家人處境相當困苦。

這次阿南因身體不適就醫惹來種種，即便後來已沒有發燒情況，依程序夫妻倆仍將被遣返回國，孩子也將在社會局處辦妥旅行文件後，被送回母國；但最困難的問題是，像阿南這樣來台工作的外籍移工，通常是花了大筆款項給仲介，才能到台灣賺錢養家，也是因為入不敷出才會選擇失聯逃逸「打黑工」，這下被強制遣返回國，除生活艱困以外，可能還要面對巨額貸款債務。