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失聯移工發燒就醫 要快篩竟落跑
一名廿九歲男性印尼籍失聯移工，昨天上午因感冒到台北市一間醫院就診，院方量體溫發現發燒，安置在院外隔離處所準備轉院進行新冠肺炎快篩時，移工竟趁隙逃離。警方十小時後在附近一家印尼雜貨店尋獲，交相關單位循醫療防疫程序處理。
對失聯移工可能成為染疫風險，內政部長徐國勇昨天說，近期會推出獎勵措施，將以最低罰款、免收容與縮短來台管制時間等方案，鼓勵在台工作的失聯移工投案，避免他們成為防疫缺口。
警方調查，這名男性印尼籍移工二○一四年來台擔任廠工，同年逃逸被通報失聯。昨天上午六時許，他因身體不適赴院就醫，被量出體溫卅七點六度，須進行新冠肺炎快篩；該醫院因設備問題，要移工轉往他院快篩，暫時先安置在醫院外隔離處所內等候。
據了解，男移工入院時僅以一紙寫上身分資料，交給院方人員示意要看診，因語言不通，又沒錢支付看診費且雙方溝通有誤，被院方懷疑謊報身分，辦理轉院快篩時通知警方到場協助。
男移工疑似看見警方出現，以為逃逸失聯身分曝光，直接拔腿逃跑。由於是防疫期間，轄區警方和移民署專勤隊發動搜尋，昨天下午四時四十分，在醫院附近一間印尼雜貨店找到移工。
移民署人員身穿防護衣，將移工再帶回醫院量測體溫，若確認發燒就循防疫程序辦理。
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