誰開槍？供詞兜不攏 三峽女屍案 男友聲押

苗栗賴姓女子本月一日遭殺害棄屍新北三峽山區，檢警調查後認定是洪姓男友與在押吳姓男子一起下毒手，至於洪男姊姊知情協助，同列共犯，昨天將洪姓姊弟兩人一併依殺人罪移送，檢方偵訊後昨晚聲押禁見洪男，洪女以兩萬元交保。

據了解，洪男堅稱是吳男開槍打死賴女，與吳男供詞兜不攏。檢警認為，兩人共謀可能性極高，洪女事先知情且事後隱匿，也難脫罪責。

賴女本月一日離家失聯，桃園警方四日接獲家屬報案協尋，曾訪查洪男等人，但當時沒有問出下落；直到八日查獲洪、吳等人另外涉及擄人槍砲案，意外得知賴女已遇害消息。

據了解，警方隨後立即借訊槍砲在押的吳男，根據其供述得知棄屍地點，並掌握洪男姊弟疑涉案，隨後突破洪女心防、問出洪男去向。洪男矢口否認殺人，堅稱是吳男開槍行凶，但吳男稱是洪男下手。

洪女說，弟弟懷疑賴女不忠，且賴女言語激怒弟弟，兩人大吵一架，事後賴女就被載到山上槍殺後，直接扔下山坡。槍殺時她沒離開車子，只聽到碰碰碰三聲槍響，未目睹開槍過程，她還向警方坦承，在此之前，四人連續吸毒好幾日。

警方昨天問完洪姓姊弟後，再到監所借訊吳男，交叉比對供詞。

專案小組透露，洪男過去曾有一段婚姻，疑似家暴，還曾因此與警方衝突，不能排除行凶可能性。