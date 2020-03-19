輕罪被抓供出另案重罪算自首？大法庭開庭辯論

「大法庭」制度去年7月4日上路，最高法院刑事大法庭今就「自首適用」法律爭議，最高法院各庭見解不一致，提交大法庭審理裁判，統一法律見解，邀請高雄大學政治法律學系教授張麗卿、中正大學法律學系教授黃士軒提供法律意見。

最高法院刑六庭審理男子梁耀德違反毒品等罪案件，而梁被偵查機關發現涉犯侵占罪，他事後主動供出販賣第三級毒品，關於被告一行為犯數罪名，其中被偵查機關發覺輕罪部分，不符合自首規定，但他主動供出重罪部分，是否適用自首規定？

刑六庭評議後的法律見解，和最高法院先前見解不同，徵詢其他庭的意見後，有7庭同意、1庭不同意刑六庭的看法，相關法律爭議提交刑事大法庭裁判。

張麗卿採「肯定說」，認為被告在偵查機關沒有發覺的情況下，主動供出販毒，應符合自首的精神，對於減少偵查訴訟浪費有助益，有利於真實發現。

黃士軒認為，過去最高法院針對裁判上一罪的部分自首案件，多集中於毒品、槍砲、同類型搶奪和強盜連續犯等，並採取否定見解，例如持有槍砲被抓，再主動供述殺人，但跟本案做比對，本案侵占、販毒的緊密性、關聯性不高，和先前案例事實性不同，應可適用自首。

大法庭審判長洪昌宏今天開庭時指出，因應現今為防疫期間，法院提供口罩，檢辯雙方可自行斟酌取用，並建議旁聽者盡量坐開一點，並指有延伸法庭，事後也會提供錄音檔。