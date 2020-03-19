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發燒移工快篩前落跑 心酸原因曝光

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
男子一見轄區警方到場，驚慌之下乾脆不顧身體不適情況，直接拔腿落跑。記者李隆揆／翻攝
男子一見轄區警方到場，驚慌之下乾脆不顧身體不適情況，直接拔腿落跑。記者李隆揆／翻攝

29歲印尼籍男子今天上午6時許因身體不適雙北地區一間醫院就醫，院方發現他有發燒症狀，準備將其轉院進行新冠肺炎快篩時，男子卻趁隙逃跑；查緝人員循線追查，下午4時許在醫院附近的印尼雜貨店找到人，其逃跑原因也隨之曝光。

據了解，該名男子是於2014年來台工作的外籍移工，起初工作項目為廠工，但同年被通報失聯逃逸；今天上午6時許，他因為身體不適、有感冒症狀，獨自到雙北地區一間醫院就醫，院方人員量測體溫時，發現他體溫高達37.6度，須進行新冠肺炎快篩，但礙於院內設備問題，須轉往他院才能完成快篩，故先將其安置在醫院外的隔離處所。

知情者指出，因該名男子語言不通，且疑似沒錢支付看診費用，入院時僅以一張紙條寫上自己的身分資料，交由院方人員示意要看診，又因資料理解有誤，一度懷疑男子謊報身分，院方評估後決定請警方到場處理，未料男子一見轄區警方到場，以為醫院發現其失聯移工身分，要報警抓他，驚慌之下乾脆不顧身體不適情況，直接拔腿落跑。

院方發現男子已不見蹤影，也請警方協尋，警方及移民署專勤隊循線調閱監視器畫面，並派員穿著防護衣出外找人，今天下午4時40分順利在醫院旁一間印尼雜貨店內找到該名男子，目前專勤隊人員將先帶他回到醫院量測體溫。若還是有發燒症狀，將循醫療防疫程序辦理，若無新冠肺炎感染疑慮，也將針對男子身體不適情況先行治療，後續再辦理收容遣返程序。

警方及移民署專勤隊循線調閱監視器畫面，並派員穿著防護衣出外找人，今天下午4時40分在一間印尼雜貨店內找到該名男子。圖／讀者提供
警方及移民署專勤隊循線調閱監視器畫面，並派員穿著防護衣出外找人，今天下午4時40分在一間印尼雜貨店內找到該名男子。圖／讀者提供

新冠肺炎 印尼 發燒

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