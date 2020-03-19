快訊

馬來西亞鎖國後：星馬邊境防疫下的「移動公民」

泰國新增60確診新冠肺炎 包括來自台灣旅客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬國3男鞋底藏2公斤K毒落網 桃園院檢「視訊偵訊」收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園院檢近期透過視訊偵訊、審理程序，已將4名被告收押，另桃檢首創「防疫期間簡易偵查庭」，最近也有檢察官認有必要使用開庭過。圖／報系資料照
桃園院檢近期透過視訊偵訊、審理程序，已將4名被告收押，另桃檢首創「防疫期間簡易偵查庭」，最近也有檢察官認有必要使用開庭過。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情延燒，各地院檢為防止病毒擴散，均啟用視訊偵訊、開庭的模式，避免有病症疑慮的被告進入機關，造成司法單位潰堤，而15日調查局在桃園機場逮補3名馬來西亞男子將K他命藏鞋底私運入境，連同上月底航警抓到1名通緝犯，桃園地檢以視訊偵訊後，分別向法院聲押4人獲准。

據了解，桃園市調查處事前接獲情資，3月15日在桃園機場攔截3名馬來西亞籍男子，並在3人鞋底下發現夾藏的多包K他命，總重大約2公斤，3人運毒人贓俱獲隨即被帶回市調處訊問。

檢方獲報考量因馬來西亞疫情爆發，當地2月底至3月初清真寺萬人集會更引發群聚感染，確診病例暴增，擔心3名嫌疑人有傳染疑慮，加上其中1人量體溫出現偏高狀況，雖後來恢復正常，但仍以最嚴謹態度，決定以視訊方式偵訊被告，而馬國18日也宣布鎖國2周，國內並將馬列第三級警告。

而當時3名毒品案被告留置在桃園市調處，桃檢則以原先就準備好的內勤第3偵查庭，雙方透過視訊APP偵訊，檢方訊後認為3人涉犯重罪，有逃亡串證之虞，加上在台灣沒有固定居住所，向法院聲請羈押禁見外，也將同步溯源追查運毒集團上游。

桃園地院考量防疫原則，16日同步使用視訊開聲押庭，由法官在第8法庭透過視訊審理，認定3人有收押必要，裁定3人羈押禁見，至於有病症疑慮的被告，也經採檢送驗中。

此外除了本案，上月底航警局也逮到1名通緝犯，因當事人有出現疑似病症狀況，為求謹慎也使用視訊偵訊、開庭，法院訊並裁定收押，累計至今桃園院檢透過視訊收押的被告已有4名；而桃檢2月20日首創的防疫期間簡易偵查庭，有檢察官認有必要，近期內也已經使用開庭過。

馬來西亞 桃園機場 疫情

延伸閱讀

居家檢疫人數激增 桃園公所忙盤點關懷包物資

馬來西亞禁止出遊集會 政府考慮派兵維持秩序

旅歐回溯檢疫民眾紛紛來電了 桃園各公所動員送關懷包

進口588個喇叭夾藏76公斤愷他命 男子走私毒品闖關落網

相關新聞

發燒移工快篩前落跑 心酸原因曝光

29歲印尼籍男子今天上午6時許因身體不適雙北地區一間醫院就醫，院方發現他有發燒症狀，準備將其轉院進行新冠肺炎快篩時，男子...

馬國3男鞋底藏2公斤K毒落網 桃園院檢「視訊偵訊」收押

新冠肺炎疫情延燒，各地院檢為防止病毒擴散，均啟用視訊偵訊、開庭的模式，避免有病症疑慮的被告進入機關，造成司法單位潰堤，而...

獨／三峽女屍命案 洪姓男友曾因家暴疑雲與警衝突

苗栗賴姓女子日前遭槍殺棄屍新北三峽山區，檢警追查懷疑是洪姓男友姊弟與吳姓男子一起下毒手，全案朝殺人罪偵辦中；檢警追查發現...

吸毒吸到茫 男子打電話稱被欺負叫友人來救結果全被逮

高雄黃姓男子，與友人邱姓、王姓男子，今凌晨在苓雅區一間摩鐵歡聚時，黃疑似因為吸毒過量，拿起手機打電話給朋友林姓、黃姓男友...

兒開車竟載母直接衝進淡水河！檢方：殺人未遂起訴

新北市八里渡船頭去年有輛白色轎車衝入淡水河，警消獲報後，救出車內廖姓男子和廖男母親。根據檢警調查，廖男涉嫌想自殺又怕母親...

台北美國學校家長染肺炎？家庭主婦造謠被法辦

黃姓家庭主婦在LINE群組貼文，稱台北美國學校有家長隱瞞去日本感染新冠肺炎，刑事局通知究辦，另查獲3件疫情假訊息，內容造...

大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

6旬林姓男子因販毒在大陸坐牢長達23年，近日出獄，籌措機票費返台，移民署昨晚11時許，安排他搭上防疫計程車至北投住家，但...

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

一名年約30歲的印尼籍男子因有感冒症狀，今天上午7時許到雙北地區某醫院就診，院方發現其有發燒情況，正準備為他做新冠肺炎快...

三峽深山妙齡女屍案 男友姊涉嫌重大檢方列被告

苗栗一名賴姓女子疑感情債務糾紛，日前遭洪姓男友姊弟2人和吳姓男子帶到新北市三峽山區槍殺棄屍；桃園警方獲報追查，昨逮捕洪男...

妙齡女遭殺害棄屍山區 男友否認犯案今午將移送複訊

28歲賴姓女子3月1日疑似因感情糾紛和債務問題，遭男友等人帶往新北市三峽偏遠山區談判，豈料竟被槍殺；桃園八德區8日發生一...

被擄聽歹徒聊殺人 獲救揭凶案

廿八歲賴姓女子本月一日疑因感情糾紛和債務問題，遭男友等人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野；桃園警方偵辦吳姓男子涉槍擊案時意外得知此駭人命案，昨天搜山找到卡在竹林十八天的賴女遺骸，已殘缺難辨。

死者曬恩愛「你沒外面說的那麼糟糕」

慘遭槍殺棄屍荒野的賴姓女子，在家排行老么，且是獨生女；賴母昨天到派出所協助調查，痛批凶手心狠手辣；她說，女兒很乖，當天回家後不久說出去買消夜，就再沒回來了。

熱門新聞

大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

郵差急報案「800個口罩不見」 警比照「重大刑案」不到一小時尋回

被擄聽歹徒聊殺人 獲救揭凶案

出師不利！金門海巡隊新艇首度出勤遭陸船衝撞受損

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。