馬國3男鞋底藏2公斤K毒落網 桃園院檢「視訊偵訊」收押

新冠肺炎疫情延燒，各地院檢為防止病毒擴散，均啟用視訊偵訊、開庭的模式，避免有病症疑慮的被告進入機關，造成司法單位潰堤，而15日調查局在桃園機場逮補3名馬來西亞男子將K他命藏鞋底私運入境，連同上月底航警抓到1名通緝犯，桃園地檢以視訊偵訊後，分別向法院聲押4人獲准。

據了解，桃園市調查處事前接獲情資，3月15日在桃園機場攔截3名馬來西亞籍男子，並在3人鞋底下發現夾藏的多包K他命，總重大約2公斤，3人運毒人贓俱獲隨即被帶回市調處訊問。

檢方獲報考量因馬來西亞疫情爆發，當地2月底至3月初清真寺萬人集會更引發群聚感染，確診病例暴增，擔心3名嫌疑人有傳染疑慮，加上其中1人量體溫出現偏高狀況，雖後來恢復正常，但仍以最嚴謹態度，決定以視訊方式偵訊被告，而馬國18日也宣布鎖國2周，國內並將馬列第三級警告。

而當時3名毒品案被告留置在桃園市調處，桃檢則以原先就準備好的內勤第3偵查庭，雙方透過視訊APP偵訊，檢方訊後認為3人涉犯重罪，有逃亡串證之虞，加上在台灣沒有固定居住所，向法院聲請羈押禁見外，也將同步溯源追查運毒集團上游。

桃園地院考量防疫原則，16日同步使用視訊開聲押庭，由法官在第8法庭透過視訊審理，認定3人有收押必要，裁定3人羈押禁見，至於有病症疑慮的被告，也經採檢送驗中。

此外除了本案，上月底航警局也逮到1名通緝犯，因當事人有出現疑似病症狀況，為求謹慎也使用視訊偵訊、開庭，法院訊並裁定收押，累計至今桃園院檢透過視訊收押的被告已有4名；而桃檢2月20日首創的防疫期間簡易偵查庭，有檢察官認有必要，近期內也已經使用開庭過。