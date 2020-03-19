獨／三峽女屍命案 洪姓男友曾因家暴疑雲與警衝突

苗栗賴姓女子日前遭槍殺棄屍新北三峽山區，檢警追查懷疑是洪姓男友姊弟與吳姓男子一起下毒手，全案朝殺人罪偵辦中；檢警追查發現洪過去曾有一段婚姻，且因疑似家暴案件與警方有過衝突。偵訊時洪男推稱是吳男開槍打死賴女，但檢警不排除其行凶可能。

判決指出，洪男2018年7月某日與盧姓前妻發生爭執，疑似有傷害盧女情況，對方報警並在員警陪同下就醫驗傷，他也趕到醫院。盧女起先同意洪男陪同，但醫生請他離開後，他數度想闖進急診室，經現場員警柔性勸阻無效並施以強制力禁止，洪伸手推擠員警，口中還飆罵「媽的」一語。

事發後，洪男被控妨害公務，由於監視器拍下整個過程，警詢時即坦承犯行，檢方依妨害公務和侮辱公務員2罪起訴。

法院審理認為洪男已是成年人，做人處事本應深思熟慮，竟在警方執行公務時，故意以身體推擠員警，試圖強行闖進急診室，妨害他人進行醫療工作，又以髒話辱罵員警，顯無視法紀，依妨害公務判拘役20日、侮辱公務員罪判拘役5日，合併應執行20日，得易科罰金。

據了解，洪男與盧女去年4月也曾因感情糾紛吵架，洪男當時開車行駛在國道上，在車上對盧女動手，盧女最後氣不過跳車，幸好該路段當時塞車，往來車輛車速不快，女子僅受輕傷，洪男未加理會逕自駛離；事發後，盧女曾在臉書上表示是自己先做不對的事，再加上脾氣衝，所以跳車。