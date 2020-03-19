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吸毒吸到茫 男子打電話稱被欺負叫友人來救結果全被逮
高雄黃姓男子，與友人邱姓、王姓男子，今凌晨在苓雅區一間摩鐵歡聚時，黃疑似因為吸毒過量，拿起手機打電話給朋友林姓、黃姓男友人，稱他在裡面遭人欺負；2名友人心急之下竟開車衝撞摩鐵，被到場的警方現場擒獲，黃等3人也因吸食毒品被送辦。
據了解，黃男（18歲）、邱男（24歲）及王男（24歲）今凌晨4點左右，在苓雅區內一間摩鐵內吸毒，但黃疑吸毒過量太嗨，神情恍惚打電話跟朋友林男（19歲）、黃男（19歲）說「他在摩鐵內遭到別人欺負」。
心急之下想趕到場救人的林、黃2人，馬上撥打110報警，並開著車趕到現場衝撞摩鐵車庫大門，摩鐵業者見狀也跟著報警。
轄區警方苓雅分局員警到場後，先將疑吸毒過量已經昏迷的黃男送醫，另在現場查扣到113.5公克的一粒眠、1包K他命粉末等。
黃男送醫後無大礙，供稱身體不適，後續由警方帶回派出所做筆錄。警詢後將依毒品危害防制條例將黃男、邱男、王男3人送辦。另外，為救援黃男衝撞鐵門的林男、黃男在賠償摩鐵損壞費用後，警方依違反社會秩序法偵辦。
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