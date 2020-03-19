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台北美國學校家長染肺炎？家庭主婦造謠被法辦
黃姓家庭主婦在LINE群組貼文，稱台北美國學校有家長隱瞞去日本感染新冠肺炎，刑事局通知究辦，另查獲3件疫情假訊息，內容造謠確診者行蹤、質疑政府隱瞞確診數或呼籲囤貨。
台北市家庭主婦黃姓女子（36歲）在LINE家長群組貼文，指「聽說TAS有家長隱瞞去日本中了武漢肺炎」，高雄市大學生林姓女子（30歲）在LINE同學群組發文，稱「案65至67確診這三個人住在鳳山五甲、確診3人（同一戶）去過五甲路（中國信託、北港肉羹麵、上文耳鼻喉科）現已在長庚負壓」。
台北市上班族何姓男子（43歲）在網路新聞留言，表示「政府刻意隱瞞許多實情，為什麼不能讓人民知道？台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多」。
彰化縣上班族陳姓男子（29歲）在臉書社團貼文，指「這個不是開玩笑的喔 媽咪要趕緊開始囤貨 小孩奶粉尿布 家裡飲食 衛生紙 消毒用品」，附上電視政論節目畫面。
刑事局接獲中央流行疫情指揮中心函文、民眾檢舉，由偵七大隊第三隊、偵四大隊第二隊查處，前天、昨天陸續通知貼文者到案，分依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法函送法辦。
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