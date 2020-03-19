大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

6旬林姓男子因販毒在大陸坐牢長達23年，近日出獄，籌措機票費返台，移民署昨晚11時許，安排他搭上防疫計程車至北投住家，但人事已非，只好前往北投警分局，請求警方協助聯繫家人返家居家檢疫14天，但不料家屬拒絕，身無分文的林男就在警局外等一整晚，目前北投區公所民政課將協助安排後續事宜。

據悉，林男因販毒落網遭判刑，在大陸服刑長達20多年，近日刑滿獲釋，正好遇上新冠肺炎疫情期間，林籌錢以合法管道購買一張返台機票，昨天搭機返台，移民署安排防疫計程車，載他回北投住家，不料，時隔20多年，早就人事已非，林男回不了家，又搭乘防疫計程車前往北投警分局，請求協助。

警方聯繫林男住在北投的妹妹，但是妹妹表示久未聯繫，且已成家，家中還有小孩，不便接回哥哥居家檢疫14天。警方持續聯繫其他家屬，但疑似搬離台北暫時聯繫未果，林男無助的在警局門口等候一整晚。