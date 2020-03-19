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三峽深山妙齡女屍案 男友姊涉嫌重大檢方列被告

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
洪姓女子原被警方列為重要關係人，但訊後因涉嫌重大，也轉列被告，今天移送新北地檢署複訊。記者陳俊智／攝影
洪姓女子原被警方列為重要關係人，但訊後因涉嫌重大，也轉列被告，今天移送新北地檢署複訊。記者陳俊智／攝影

苗栗一名賴姓女子疑感情債務糾紛，日前遭洪姓男友姊弟2人和吳姓男子帶到新北市三峽山區槍殺棄屍；桃園警方獲報追查，昨逮捕洪男姊弟，今陸續依殺人罪移送新北地檢署偵辦，吳男因另涉槍砲案件已經在押，將擇日借提訊問。

洪女原為命案的重要關係人，但訊後因涉嫌重大，也轉列被告，今天上午移送新北地檢署時已被上銬，面對記者提問，洪女不發一語。

據了解，死者賴女2月曾跟洪男等人出遊，當時未見感情有異，但返家後，洪男曾到其住處找人，還常按喇叭逼其出面，驚動家人和附近鄰居。事後，賴女向家人稱出門買消夜，但就此沒再回家。

失聯後，家屬求助苗栗和桃園警方協尋，全案經桃園警方追查曝光。警方初步，賴女和洪男疑有感情糾紛，但不排除另有隱情，目前還在訊問調查，進一步釐清原因與究竟是誰開槍行凶。

命案 殺人

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