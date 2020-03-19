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妙齡女遭殺害棄屍山區 男友否認犯案今午將移送複訊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
死者洪姓男友拒絕夜間訊問，今日早上警方將替洪男製作筆錄後，將移送新北地檢署複訊。記者陳夢茹／攝影
死者洪姓男友拒絕夜間訊問，今日早上警方將替洪男製作筆錄後，將移送新北地檢署複訊。記者陳夢茹／攝影

28歲賴姓女子3月1日疑似因感情糾紛和債務問題，遭男友等人帶往新北市三峽偏遠山區談判，豈料竟被槍殺；桃園八德區8日發生一起槍擊案，警方偵辦時意外連帶得知這起駭人命案，展開調查，昨日到山區搜索果真找到一名遇害的女性屍體，但涉案的洪姓男友矢口否認犯案，目前仍在製作筆錄偵訊中，訊後將移送新北地檢署複訊。

賴女的臉書於2月28日貼出與洪男合照，兩人在大鵬灣汽車旅館、小琉球海邊打卡留下甜蜜合影，但3月1日晚間賴女離開苗栗家中後，就下落不明，直到發生八德槍擊案，警方逮捕吳姓男子、洪男及洪男姊姊，在偵辦過程中發現案外案，仔細詢問洪男姊姊，洪男姊姊因良心不安，向警方供稱曾和吳男、賴女及弟弟前往新北三峽地區，除她以外，3人下車談判並傳出槍響，不過最後僅吳男和弟弟返回。

吳男因槍砲案已遭羈押，警方昨日晚間將洪男從新北市三峽山區帶回八德警分局，洪男拒絕夜間訊問，送進分局拘留室不久，傳出身體不適，警方請救護車到場，但經檢查後無恙，洪男在拘留所待了一個晚上。今日早上警方將替洪男製作筆錄，由於洪男姊姊曾和3人一同前往新北三峽山區，對命案屬知情，八德警方稍早已先將洪男姊姊移送，洪男也將在中午前移送新北地檢署複訊。

由於洪男姊姊曾和3人一同前往新北三峽山區，對命案屬知情，八德警方今早已先將洪男姊姊移送新北地檢署複訊。圖／八德警分局提供
由於洪男姊姊曾和3人一同前往新北三峽山區，對命案屬知情，八德警方今早已先將洪男姊姊移送新北地檢署複訊。圖／八德警分局提供

命案 槍擊

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