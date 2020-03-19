妙齡女遭殺害棄屍山區 男友否認犯案今午將移送複訊

28歲賴姓女子3月1日疑似因感情糾紛和債務問題，遭男友等人帶往新北市三峽偏遠山區談判，豈料竟被槍殺；桃園八德區8日發生一起槍擊案，警方偵辦時意外連帶得知這起駭人命案，展開調查，昨日到山區搜索果真找到一名遇害的女性屍體，但涉案的洪姓男友矢口否認犯案，目前仍在製作筆錄偵訊中，訊後將移送新北地檢署複訊。

賴女的臉書於2月28日貼出與洪男合照，兩人在大鵬灣汽車旅館、小琉球海邊打卡留下甜蜜合影，但3月1日晚間賴女離開苗栗家中後，就下落不明，直到發生八德槍擊案，警方逮捕吳姓男子、洪男及洪男姊姊，在偵辦過程中發現案外案，仔細詢問洪男姊姊，洪男姊姊因良心不安，向警方供稱曾和吳男、賴女及弟弟前往新北三峽地區，除她以外，3人下車談判並傳出槍響，不過最後僅吳男和弟弟返回。