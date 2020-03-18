女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，苗栗一名28歲賴姓女子日前失蹤，賴女父親在4日向苗栗警方報失蹤協尋未果，想起賴女的男友常在桃園市八德區活動，隨後再到八德向警方詢問。8日八德發生一起槍擊案後，警方察覺兩起案件似乎有關聯，且賴女男友的姊姊心有不安，向警方吐露細節，才慢慢揭開整起殘忍兇殺案的真相。

據了解，賴女被押往三峽山區3月1日當天更是洪男的生日，2人與友人開心出遊，豈料晚間回到苗栗後，卻因發生口角遭帶往新北三峽山區，隨後下落不明。

賴女的臉書在2月底貼出與30歲洪姓男友在小琉球甜蜜出遊的照片，沒想到不到一個月內風雲變色，成了偏僻山區中一具冰冷屍體。8日八德發生一起囚禁毆打女子，還開槍射擊女子友人的槍擊案，警方現場逮捕28歲吳姓男子、洪姓男子及洪姓男子的姊姊，最後吳男收押，洪男及洪男姊姊皆交保。

今天爆出賴女遭殺害的事情，8日遭到拘禁毆打的潘姓女子今天也在臉書上說明當天情形。潘女指出，新聞直指她偷錢，但事實不是如此，而是她意外聽到吳男及洪男殺人的事情，才被抓起來毆打，直呼「他們把我打很慘、要我死」，甚至釣她朋友出來。

潘女表示，雖然不認識賴女，但想替賴女討公道有錯嗎？一個女孩好好的殺人幹嘛？害人家爸爸找得這麼急，如今找到是冰冷屍體替她感到難過。