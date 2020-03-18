開3槍推下山坡害死妙齡女 男友一口咬定沒開槍

苗栗1名28歲賴姓女子疑遭人在新北三峽連開3槍推落山坡棄屍荒野，桃園八德分局查出凶嫌疑為賴的洪姓男友及另名吳姓男子，今赴苗栗找到洪，但他一口咬定沒開槍否認行兇，至於吳因槍砲案遭羈押，警方將到看守所借提，隔離訊問、交叉比對證詞，預計依殺人罪嫌將2人移送新北地檢偵辦。

全案起因賴女月初失蹤，家人輾轉找到八德分局報案，警方因8日方偵辦吳、洪，以及洪的姊姊在轄內另起槍砲案，發現賴父母指述女兒的男友，就是涉及槍砲案的洪男，加上洪姊脫口稱，曾和弟弟、吳一起到三峽山區，且2人疑似把賴女做掉了，意外牽扯出這件殺人案。

檢警今天赴三峽山區勘驗，因當地位處偏遠，從距離最近的插角派出所到場還相距約10公里，加上洪女描述地點十分模糊，警方為確認位置，還找來嫌犯吳男的叔叔詢問，才確認並找到行凶地靠近吳家祖墳。

由於死者賴女至少遭凶嫌連開3槍，隨即直接推落山坡遺棄，現場完全沒企圖埋屍或其他掩蓋痕跡，警方更形容嫌犯簡直泯滅人性、相當凶殘，警方採證也在現場找到3顆彈殼。

警方發現，死者賴女遺體還卡在竹林中，但因事隔10天，大體經曝曬雨淋，已經開始浮腫腐爛，經檢警目視勘驗並未找到明顯彈孔，將由法醫解剖釐清死因。

警方指出，根據初步證詞，研判洪男和賴女因感情糾紛，發生激烈爭吵才引起殺機，但也不排除有毒品買賣或其他債務因素。由於警方今天方到苗栗將洪男帶回詢問，洪矢口否認開槍殺害女友，將責任全盤推卸給吳。

而吳男因8日涉及槍砲案，已被桃園地檢以犯重罪有逃亡、串證之虞聲押禁見獲准，警方將到看守所將吳借提，並將洪、吳隔離訊問，交叉比對證詞，釐清行凶者以及殺人動機，全案預計將吳、洪依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。