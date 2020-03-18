半夜訪友竟衰遭槍枝走火傷腿 友曝改造槍枝被逮

22歲從事房仲的葉姓男子今天凌晨到台中市太平區民宅找26歲的丁姓男子聊天，一進門看到丁男正在把玩一把改造手槍，還沒開口說話，槍枝突然走火，擊中葉男左大腿，子彈卡在左大腿。葉姓男子經送醫，生命跡象穩定，手術取彈；警連夜火速追捕犯嫌到案，並起出槍枝2把。丁姓男子供稱，他有車床經驗，因好奇改造槍枝，警方詢後將男子依違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。

警方今天凌晨接獲報案，台中市太平區中山路民宅有人疑遭槍擊，並送往附近醫院救護。警方立即成立專案小組派員調查，發現葉姓男子遭到槍擊送醫，開槍的是從事裝潢工作的丁姓友人。

警方隨即前往丁男家中，將丁男帶回偵訊。丁男表示，他和葉姓男子是多年好友，今天凌晨葉到他家找他聊天，剛進門，他正在把玩一把自己用車床打造的改造手槍，沒想到槍枝突然走火，打中丁的左大腿。

警方隨後在丁男家中查獲另外一把改造手槍、一把空氣槍及改造子彈等槍械。