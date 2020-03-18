快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

半夜訪友竟衰遭槍枝走火傷腿 友曝改造槍枝被逮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
丁姓男子（中）改造手槍，槍枝意外走火意外射傷半夜造訪的好友，警方連夜逮捕丁男。記者趙容萱／翻攝
丁姓男子（中）改造手槍，槍枝意外走火意外射傷半夜造訪的好友，警方連夜逮捕丁男。記者趙容萱／翻攝

22歲從事房仲的葉姓男子今天凌晨到台中市太平區民宅找26歲的丁姓男子聊天，一進門看到丁男正在把玩一把改造手槍，還沒開口說話，槍枝突然走火，擊中葉男左大腿，子彈卡在左大腿。葉姓男子經送醫，生命跡象穩定，手術取彈；警連夜火速追捕犯嫌到案，並起出槍枝2把。丁姓男子供稱，他有車床經驗，因好奇改造槍枝，警方詢後將男子依違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。

警方今天凌晨接獲報案，台中市太平區中山路民宅有人疑遭槍擊，並送往附近醫院救護。警方立即成立專案小組派員調查，發現葉姓男子遭到槍擊送醫，開槍的是從事裝潢工作的丁姓友人。

警方隨即前往丁男家中，將丁男帶回偵訊。丁男表示，他和葉姓男子是多年好友，今天凌晨葉到他家找他聊天，剛進門，他正在把玩一把自己用車床打造的改造手槍，沒想到槍枝突然走火，打中丁的左大腿。

警方隨後在丁男家中查獲另外一把改造手槍、一把空氣槍及改造子彈等槍械。

槍枝 槍擊 台中市

延伸閱讀

詐團為機房帳戶資金起殺機 槍擊造成1死1傷殺人罪判刑

影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界

台股劇烈震盪散戶驚魂未定 投顧：子彈不多者停看聽

男子凌晨遭槍擊送醫 中和警循線全力追緝

相關新聞

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭男姓友人殺害棄屍，警方突破嫌犯心防，在山區循線到賴女遺體，...

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

苗栗縣1名28歲賴姓女子疑遭殺害棄屍新北市三峽偏遠山區，承辦此案的桃園市八德警分局今天中午會同新北市警方前往三峽插角山區...

影／遭棄屍三峽 母談女兒頻拭淚：她很乖、是家中老么

新北市三峽插角山區傳出一起兇殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭洪姓友人殺害，警方循線追查到賴女遺體，目前正將遺體運下山。

囤積近8千片口罩販售 被逮不肯交代來源

台灣新冠肺炎確診人數，今天來到100人，但卻有民眾囤積、哄抬醫用口罩，1片14元，台北市大安警分局接獲線報，迅速查獲。

失蹤妙齡女成遺體 疑似和槍砲犯男友起口角遭殺害

苗栗一名賴姓女子日前失蹤，賴女父親3月1日向警方報案女兒失蹤。八德警方偵辦一件槍擊案，8日查獲2名槍砲嫌犯，其中洪姓男子...

北市電子菸業者疑哄抬口罩價格 以8萬元交保並限居

新冠肺炎疫情延燒，台北地檢署成立「民生犯罪聯繫平台」，嚴查囤積或哄抬口罩等防疫物資相關不法情事。台北市大安區1家電子菸專...

海軍陸戰隊新兵中心有人確診新冠肺炎？調查局：假的

新冠肺炎疫情嚴峻，臉書及社群流竄大量不實訊息，調查局長呂文忠今天率資通安全主任張尤仁等業務主管公布近日查辦的3起疫情假訊...

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

桃園市警八德分局日前查獲1名29歲洪姓槍砲嫌犯，擴大偵查後懷疑他與3月1日即已報案失蹤的年輕女子有關，後來洪供稱女子被殺...

男在市場挨揍 持刀猛刺好友胸頸數刀 防衛過當遭判刑

53歲廖姓男子去年在新北汐止區中正市場，與49歲好友楊姓男子爆發口角，兩人扭打在地，廖持水果刀猛刺楊胸部2刀、頸部1刀，...

賴清德、李登輝肺炎病逝？ 疑大陸人士散播假訊息

臉書流傳新冠肺炎假訊息，指準副總統賴清德、前總統李登輝病逝，刑事局追查發現，該帳號大量留言，使用簡體字，卻少有貼文，研判...

想衝撞警方被連開15槍 高雄鳳山警逮4毒蟲

高雄市警察局鳳山分局執行安居緝毒專案，本月5日時到屏東內埔，逮捕賣藥維生的陳姓男子，但在刑警查緝過程中，陳開車警方衝撞車...

從歐洲疫區押解詐欺犯返台 刑事局官警也要居家檢疫

新冠肺炎疫情嚴峻，台中地檢署偵辦跨國詐騙案，今年初至3月15日，警先後5批從歐洲蒙特內哥羅押解92名嫌犯回台，其中3月1...

熱門新聞

張榮發遺囑法院判有效！張國煒可繼承140億元遺產

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

北市明星高中遭外人夜闖拍性愛片PO上網 校方：已報警

高雄建築工地火警 火已控制

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。