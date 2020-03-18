快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失蹤妙齡女成遺體 疑似和槍砲犯男友起口角遭殺害

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區8日凌晨驚傳槍響，經警方調查為，一名女子與吳姓男子有一萬多元的金錢糾紛，依約到談判地點卻被囚禁還痛毆，友人到現場救援也遭開槍。圖／八德警分局提供
桃園市八德區8日凌晨驚傳槍響，經警方調查為，一名女子與吳姓男子有一萬多元的金錢糾紛，依約到談判地點卻被囚禁還痛毆，友人到現場救援也遭開槍。圖／八德警分局提供

苗栗一名賴姓女子日前失蹤，賴女父親3月1日向警方報案女兒失蹤。八德警方偵辦一件槍擊案，8日查獲2名槍砲嫌犯，其中洪姓男子是賴女男友，懷疑與失蹤案有關。警方循線搜查新北市三峽插角山區，今天下午發現一具女性屍體和3個彈殼，目前還在釐清身分。

據了解，20多歲的賴女約在2月失蹤，她父親本月1日向苗栗警方報失蹤。由於賴女與洪姓男友一同在桃園居住，且洪男與友人吳姓男子8日曾在八德區涉及一起槍擊案，賴女父親4日也向桃園八德警方報案，擔心女兒失踪和洪兩人有關。

八德警方調查槍擊案時，發現吳男與洪男和一名女子因債務問題而毆打女方，還開槍射擊女方友人。據了解，偵查過程中，2人和洪男姐姐到案說明，洪男姐姐脫口說出曾和吳男、賴女及弟弟前往新北三峽地區，除她以外，3人下車談判並傳出槍響，最後僅吳男和弟弟返回，她覺得有異，不過也只放在心中。

今天下午警方前往新北三峽山區搜索，發現一具女性屍體，已先將現場封鎖。由於吳男在槍擊案時已被收押，先將洪男逮捕歸案並請賴女家屬到場指認，因屍體腫脹，仍須等待查驗真實身分，詳細情形還在釐清中。

【相關閱讀】


‧ 失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

失蹤 槍擊

延伸閱讀

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

網路散布「醫院有確診者」不實疫情 新北逮2人

黑幫大哥背後遭開2槍 槍手策畫2次犯案花蓮騎車遭逮

防疫優先 台南左鎮八德納骨塔清明不開放入塔停辦法會

相關新聞

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭男姓友人殺害棄屍，警方突破嫌犯心防，在山區循線到賴女遺體，...

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

苗栗縣1名28歲賴姓女子疑遭殺害棄屍新北市三峽偏遠山區，承辦此案的桃園市八德警分局今天中午會同新北市警方前往三峽插角山區...

影／遭棄屍三峽 母談女兒頻拭淚：她很乖、是家中老么

新北市三峽插角山區傳出一起兇殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭洪姓友人殺害，警方循線追查到賴女遺體，目前正將遺體運下山。

囤積近8千片口罩販售 被逮不肯交代來源

台灣新冠肺炎確診人數，今天來到100人，但卻有民眾囤積、哄抬醫用口罩，1片14元，台北市大安警分局接獲線報，迅速查獲。

失蹤妙齡女成遺體 疑似和槍砲犯男友起口角遭殺害

苗栗一名賴姓女子日前失蹤，賴女父親3月1日向警方報案女兒失蹤。八德警方偵辦一件槍擊案，8日查獲2名槍砲嫌犯，其中洪姓男子...

北市電子菸業者疑哄抬口罩價格 以8萬元交保並限居

新冠肺炎疫情延燒，台北地檢署成立「民生犯罪聯繫平台」，嚴查囤積或哄抬口罩等防疫物資相關不法情事。台北市大安區1家電子菸專...

海軍陸戰隊新兵中心有人確診新冠肺炎？調查局：假的

新冠肺炎疫情嚴峻，臉書及社群流竄大量不實訊息，調查局長呂文忠今天率資通安全主任張尤仁等業務主管公布近日查辦的3起疫情假訊...

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

桃園市警八德分局日前查獲1名29歲洪姓槍砲嫌犯，擴大偵查後懷疑他與3月1日即已報案失蹤的年輕女子有關，後來洪供稱女子被殺...

男在市場挨揍 持刀猛刺好友胸頸數刀 防衛過當遭判刑

53歲廖姓男子去年在新北汐止區中正市場，與49歲好友楊姓男子爆發口角，兩人扭打在地，廖持水果刀猛刺楊胸部2刀、頸部1刀，...

賴清德、李登輝肺炎病逝？ 疑大陸人士散播假訊息

臉書流傳新冠肺炎假訊息，指準副總統賴清德、前總統李登輝病逝，刑事局追查發現，該帳號大量留言，使用簡體字，卻少有貼文，研判...

想衝撞警方被連開15槍 高雄鳳山警逮4毒蟲

高雄市警察局鳳山分局執行安居緝毒專案，本月5日時到屏東內埔，逮捕賣藥維生的陳姓男子，但在刑警查緝過程中，陳開車警方衝撞車...

從歐洲疫區押解詐欺犯返台 刑事局官警也要居家檢疫

新冠肺炎疫情嚴峻，台中地檢署偵辦跨國詐騙案，今年初至3月15日，警先後5批從歐洲蒙特內哥羅押解92名嫌犯回台，其中3月1...

熱門新聞

張榮發遺囑法院判有效！張國煒可繼承140億元遺產

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

北市明星高中遭外人夜闖拍性愛片PO上網 校方：已報警

高雄建築工地火警 火已控制

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。