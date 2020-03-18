失蹤妙齡女成遺體 疑似和槍砲犯男友起口角遭殺害

苗栗一名賴姓女子日前失蹤，賴女父親3月1日向警方報案女兒失蹤。八德警方偵辦一件槍擊案，8日查獲2名槍砲嫌犯，其中洪姓男子是賴女男友，懷疑與失蹤案有關。警方循線搜查新北市三峽插角山區，今天下午發現一具女性屍體和3個彈殼，目前還在釐清身分。

據了解，20多歲的賴女約在2月失蹤，她父親本月1日向苗栗警方報失蹤。由於賴女與洪姓男友一同在桃園居住，且洪男與友人吳姓男子8日曾在八德區涉及一起槍擊案，賴女父親4日也向桃園八德警方報案，擔心女兒失踪和洪兩人有關。

八德警方調查槍擊案時，發現吳男與洪男和一名女子因債務問題而毆打女方，還開槍射擊女方友人。據了解，偵查過程中，2人和洪男姐姐到案說明，洪男姐姐脫口說出曾和吳男、賴女及弟弟前往新北三峽地區，除她以外，3人下車談判並傳出槍響，最後僅吳男和弟弟返回，她覺得有異，不過也只放在心中。

今天下午警方前往新北三峽山區搜索，發現一具女性屍體，已先將現場封鎖。由於吳男在槍擊案時已被收押，先將洪男逮捕歸案並請賴女家屬到場指認，因屍體腫脹，仍須等待查驗真實身分，詳細情形還在釐清中。