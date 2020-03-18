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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

疫情假訊息 調查局：7成來自中國網軍

中央社 / 台北18日電

調查局今天針對新冠肺炎疫情假訊息提出預警及分析，指出立案偵辦271案，其中境外案件196案，意即7成假訊息來自於中國大陸網軍攻擊，攻勢已趨緩，仍須提高警覺。

調查局今天下午於法務部召開記者會，說明「調查局針對境外假訊息預警及相關分析」，由假訊息防制中心主任張尤仁提出報告。

張尤仁說，境外假訊息攻擊高峰始於今年2月下旬，起因於大陸網民不滿台灣禁止口罩出口政策，及認定台灣網民在大陸社群批判防疫不力，基於報復心態，群起串聯對台灣發動假訊息攻擊，意圖製造恐慌、架空台灣行政及司法資源、破壞政府公信力。

他指出，大陸網民於大陸「微博」等社群，蒐集題材、研析兩岸語法及擬定散布策略，製成假訊息後透過臉書人頭帳號，至台灣臉書社群散布，甚至偽裝成台灣臉書用戶，除混淆並規避台灣司法查緝，更易致國人誤信而轉載。

張尤仁指出，境外假訊息可分三波，第一波是採取「模組化文字訊息攻擊」，藉由套用假訊息模板，加速假造及散布效率，例如「上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例」，即可將王世堅替換為其他政治人物後散布。

第二波攻擊則為「客製化圖文訊息攻擊」，如盜用台視新聞畫面重製，偽稱總統蔡英文感染肺炎等消息；第三波攻擊則是「反制澄清抹黑攻擊」，即對台灣政府公告的「真訊息」進行假澄清，使民眾誤認公告為假訊息。

張尤仁表示，境外假訊息攻擊具多層次、複雜性及策略性，導致民眾難於第一時間識別真偽，甚至可能誤信，而破壞政府公信力，假訊息攻擊雖已趨緩，仍有少數人頭帳戶利用台灣疫情情勢起伏，見縫插針，民眾仍須提高警覺。

調查局統計指出，假訊息案情資通報數776件，偵辦案件數271案，其中包括196案境外假訊息；已移送25案、35人，仍有12案待移送。

假訊息 肺炎 疫情

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