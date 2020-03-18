男在市場挨揍 持刀猛刺好友胸頸數刀 防衛過當遭判刑

53歲廖姓男子去年在新北汐止區中正市場，與49歲好友楊姓男子爆發口角，兩人扭打在地，廖持水果刀猛刺楊胸部2刀、頸部1刀，導致楊一度失去生命徵象，幸好最後保住性命。士林地方法院認定，楊男防衛過當，依殺人未遂罪，判處2年8月徒刑。

判決指出，去年11月16日上午8時許，受僱在中正市場擺攤的廖、楊2人，當街爆發口角、肢體衝突，楊先出拳毆打廖的眼睛、身體，廖倒地後，楊持續緊抓廖的胸口壓制，雙方扭打在地。

監視器畫面顯示，這時廖拿出隨身攜帶的水果刀，近距離地刺進楊胸口數刀，楊挨刀後起身遠離刀口，廖再持刀劃傷楊頸部，楊又朝廖揮1拳，抓住廖領口、推開廖，最後又補上1拳。

不久後，楊大量出血，昏倒在市場內，一度失去生命徵象，竟送醫急救，頸部有12公分切割傷，胸口多處穿刺傷，致創傷性雙側氣血胸，昏迷指數3分，最後保住一命倖免於死。

法院認為，楊男不滿廖男對外亂說話，心生不滿出手毆擊，廖持刀反擊，沒攻擊四肢，反而近距離揮刺胸部、頸部等重要部位，且接續刺擊數次，下手力道甚猛，認定有殺人不確定故意。

廖在法庭供稱，當天遇到楊男，就遭罵髒話、毆打眼睛和鼻梁，倒地後楊男還撲上來，最後因刺傷楊脖子後，他大量流血、昏倒，才會跑掉。廖及其辯護人稱，楊男先動手攻擊，自己持刀反擊不小心殺傷他，是正當防衛無殺人犯意。