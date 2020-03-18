想衝撞警方被連開15槍 高雄鳳山警逮4毒蟲

高雄市警察局鳳山分局執行安居緝毒專案，本月5日時到屏東內埔，逮捕賣藥維生的陳姓男子，但在刑警查緝過程中，陳開車警方衝撞車，遭刑警連開15槍制止；警向上溯源，再到內埔逮捕上游曾姓、蘇姓及吳姓男子3人。

據了解，陳男才因販毒遭屏東地檢署通緝，且有多案還在審判中，他行蹤隱匿在屏東內埔鄉租屋。鳳山警分局員警前往查緝時，陳在屋內見到警方上門，趕到屋外準備駕車離去，但被員警前後包夾下，打算開車衝撞警方偵防車，遭刑警對著前左、右車輪連開15槍制止，並將陳拖下車壓制在地。

警方在陳的租屋處、車上，搜到改造巴西金牛座手槍2把、彈夾5個、子彈73發、擦槍工具包1包、安非他命8小包（毛重105.19公克）、夾鏈袋1個、電子磅秤2個、吸食器1組等。

陳男辯稱，看到警方以為是仇家上門，才開車衝撞員警。至於槍枝來源，警方還在追查中。

鳳山警向上溯源，20日時再次回到屏東內埔鄉，逮捕前來交貨的上游藥頭主嫌曾男（45歲）、蘇男（40歲）及仲介賣藥的吳男（55歲）3人。查扣查扣海洛因6包（毛重6.03公克）、安非他命5包（毛重156.39公克）、注射針筒3支等。