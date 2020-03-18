從歐洲疫區押解詐欺犯返台 刑事局官警也要居家檢疫

新冠肺炎疫情嚴峻，台中地檢署偵辦跨國詐騙案，今年初至3月15日，警先後5批從歐洲蒙特內哥羅押解92名嫌犯回台，其中3月13日有8人、3月15日有18人，僅2人獲交保，其餘人被羈押。針對疫情指揮中心的最新宣布，檢察官已即時交辦國際科協助處理已交保之2名被告居家檢疫事宜。至於國際科執行接機任務之10幾名官警，也請國際科同步依規定辦理。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機，即日全數回溯居家檢疫14天。

林彥良說，中檢偵辦跨國詐騙案，先後由刑事警察局國際科幹員分5批從歐洲的蒙特內哥羅（黑山共和國）押解92名詐欺犯回台，其中3月13日有8人、3月15日有18人，僅2人獲交保，其餘人被羈押在看守所。