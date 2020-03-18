大麻在加拿大合法台灣違法 走私大麻30公斤來台判刑

大麻在加拿大可合法買賣吸食，加拿大華僑林孟函看準台灣的大麻有利可圖，與哥哥林孟良、友人林維屹共謀，前年從加拿大先後寄乾燥大麻花30公斤、以及大麻軟糖、大麻油膏等來台，販賣攫取暴利，經警查獲，台中地院今天依違反毒品危害防制條例罪將林孟良判刑8年6月、林維屹9年6月。在逃的林孟函由法官發布通緝。

加拿大娛樂用大麻合法化，但依然有限制，販賣大麻必須有牌照，合乎規定的民眾，僅能購買30公克大麻，加國部分省份允許在自家庭院種植4株以下大麻。

檢察官洪佳業查出，定居加拿大的林孟函，多次郵寄大麻來台，檢警雖明知是林嫌所為，但只能「被動」防範，不能「主動」出擊，因加拿大的大麻合法化，林又取得加拿大國籍，檢察官請刑事局國際科將相關資料提供給加拿大警方請求協助，但效力不大。

檢審查出，林孟良（43歲）為林孟函（41歲）的哥哥，林維屹（37歲）是兩人的鄰居，而林孟函數年前移民加拿大，取得加拿大國籍定居於加拿大，因在加拿大取得大麻及大麻製品容易，看準台灣的大麻黑市有利可圖，共謀走私來台攫取暴利。

林孟函前年9月下旬，從加拿大先後寄出乾燥大麻花4公斤、4公斤的國際包裹來台，寄給哥哥林孟良、及鄰居林維屹，林孟良將4公斤大麻以91萬賣給台北買家「Mike」、林維屹則將4公斤大麻也以91萬賣給「大頭」。

前年10月2日，林孟函再以國際包裹寄大麻花6公斤、4公斤來台，林孟良收受6公斤大麻花後，以120萬元代價賣給「Mike」；另外4公斤大麻花則由林維屹以80萬元賣給「大頭」。

林孟函除走私大麻花外，還走私具有大麻成分的「大麻軟糖」、「大麻油膏」、「大麻煙油」等毒品來台，前年9月經財政部關務署台北關人員查獲含有大麻成分的大麻軟糖等物。

檢警據此循線追查，查出林孟函食髓知味，又於前年10月9日，再從加拿大寄出大麻花7公斤、5公斤的國際包裹來台，經檢警查獲，查扣大麻，並循線逮獲林孟良、林維屹等人。