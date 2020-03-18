凌晨搬運液態K他命遭逮 二男辯稱：防疫用酒精

桃園市中壢區某社區大樓管理員為反毒通報網成員，昨天凌晨在line中舉報有可疑男子出入，中壢警方利用巡邏勤務前往現場，當場查獲2名犯嫌正在搬運製造液態三級毒品K他命4大桶，共計47公斤，並於附近大樓內查獲製毒工廠，全案目前依違反毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，並積極向上溯源。

17日零點許，中壢警分局文化派出所接獲中壢某社區大樓管理員通報，近日夜間有可疑男子出入且大樓，住戶也反映房間內聞到惡臭氣味，警方立即前往巡邏，到現場查看後發現2名可疑人士正在搬運桶子，不僅頻頻回頭觀望，身上還飄有異常氣味，警方心覺有異故上前盤查。

2名犯嫌辯稱近期新冠肺炎疫情蔓延，為了預防感染，至朋友處所取得防疫酒精4大桶準備提供給親友使用，經員警以毒品初篩劑檢測，發現呈現K他命反應後，2名犯嫌才坦承他們所搬運之桶裝液態物係液態三級毒品K他命，總重47公斤，犯嫌帶同警方進入其承租套房內查看。

警方赫然發現該處為一製毒工廠，當場查獲二級毒品安非他命18公克、二三級毒品混和物101公克、三級毒品K他命405.72公克、製造三級毒品K他命器材1批、用來製毒脫水用機器1台、漏斗3個、濾網19個、水瓢3個、瓦斯爐1組、白鐵鍋1組、K盤2個、電子秤2台、手套12雙、烘毒用鐵網1片、量杯3個、空桶9個、改造土耳其制式925手槍1把、子彈15顆。