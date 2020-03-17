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4歲娃被虐死…鄰：這孩子好可愛 本想收養
彰化四歲男童被繼父施虐致死，鄰居說常聽到陳姓男子打罵孩子，這兩周變本加厲，如果早知道男童會被打死，就會打家暴電話報案，也就不會發生這個憾事。
陳姓男子住鹿港鎮一處偏僻巷道獨立平房，與前後幾戶鄰居有一定距離，只有與住家後面鄰居比較有來往，這戶人家也聽得到陳打罵孩子的聲音。
「這孩子好可愛，本來還想收養他。」女鄰居說，陳是家中長子，平日靠打零工維生；陳與謝女今年元月結婚，謝女沒工作在家帶小孩，她覺得三個孩子非常討人喜歡，好想收養他們。
鄰居說，起初小夫妻很甜蜜，但最近兩周曾三度聽到他們大聲爭吵，還有打罵小孩的哭鬧聲。上周四晚間，她又聽到孩子哭聲，第二天拿玉米過去探視，詢問坐在門口等娃娃車的三名孩童「誰不乖被打」，姊姊手比弟弟說：「不乖被踹又抓去撞頭。」
隔天一整天屋子裡靜悄悄，完全沒聲音，她覺得不尋常；前晚警察來時她不在家，家人聽到救護車聲音，才得知男童被打死。她說很後悔，若早一點打家暴電話，就不會發生這種事。
彰化縣社會處副處長陳素貞說，謝女離婚後帶孩子回彰化時，縣府將其列為高風險家庭，給予補助及家庭支持，原本生活穩定，但謝女新婚後搬到鹿港未知會縣府，鄰里不知道有家暴情況，未能即時通報。
陳素貞說，各公部門及醫療體系、村里鄰長對高風險家庭都有通報義務，所有民眾也應該「雞婆」一點，才能及時防止家暴不幸。
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