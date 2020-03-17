聽新聞
test
0:00 / 0:00

4歲娃被虐死…鄰：這孩子好可愛 本想收養

聯合報 / 記者劉明岩／彰化縣報導
謝女與前夫生的三名子女，常遭陳男家暴，4歲男童（圖中）遭毆打棄置致死。圖／翻攝自謝女臉書
謝女與前夫生的三名子女，常遭陳男家暴，4歲男童（圖中）遭毆打棄置致死。圖／翻攝自謝女臉書

彰化四歲男童被繼父施虐致死，鄰居說常聽到陳姓男子打罵孩子，這兩周變本加厲，如果早知道男童會被打死，就會打家暴電話報案，也就不會發生這個憾事。

陳姓男子住鹿港鎮一處偏僻巷道獨立平房，與前後幾戶鄰居有一定距離，只有與住家後面鄰居比較有來往，這戶人家也聽得到陳打罵孩子的聲音。

「這孩子好可愛，本來還想收養他。」女鄰居說，陳是家中長子，平日靠打零工維生；陳與謝女今年元月結婚，謝女沒工作在家帶小孩，她覺得三個孩子非常討人喜歡，好想收養他們。

鄰居說，起初小夫妻很甜蜜，但最近兩周曾三度聽到他們大聲爭吵，還有打罵小孩的哭鬧聲。上周四晚間，她又聽到孩子哭聲，第二天拿玉米過去探視，詢問坐在門口等娃娃車的三名孩童「誰不乖被打」，姊姊手比弟弟說：「不乖被踹又抓去撞頭。」

隔天一整天屋子裡靜悄悄，完全沒聲音，她覺得不尋常；前晚警察來時她不在家，家人聽到救護車聲音，才得知男童被打死。她說很後悔，若早一點打家暴電話，就不會發生這種事。

彰化縣社會處副處長陳素貞說，謝女離婚後帶孩子回彰化時，縣府將其列為高風險家庭，給予補助及家庭支持，原本生活穩定，但謝女新婚後搬到鹿港未知會縣府，鄰里不知道有家暴情況，未能即時通報。

陳素貞說，各公部門及醫療體系、村里鄰長對高風險家庭都有通報義務，所有民眾也應該「雞婆」一點，才能及時防止家暴不幸。

家暴 鹿港

延伸閱讀

彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

彰化4歲男童被虐死 社會處：大家雞婆一點才能避免

彰化繼父毆打男童丟包致死 親戚眼中頭痛人物

4歲男童受虐死亡 鄰居懊悔：早知就報案

相關新聞

他虐打4歲繼子 再丟門外等死

卅四歲陳姓男子不滿妻子與前夫所生四歲兒哭鬧，罰跪後用腳踹、用掃把打，再將奄奄一息男童丟到家門口騎樓，男童母親全程目睹卻沒阻攔，事後搶救為時已晚；陳打死男童十八小時後電話自首，檢方依殺人罪嫌聲押禁見陳獲准。

4歲娃被虐死…鄰：這孩子好可愛 本想收養

彰化四歲男童被繼父施虐致死，鄰居說常聽到陳姓男子打罵孩子，這兩周變本加厲，如果早知道男童會被打死，就會打家暴電話報案，也就不會發生這個憾事。

彰化4歲男童被虐死 社會處：大家雞婆一點才能避免

彰化縣鹿港鎮四歲謝姓男童被繼父施虐致死，彰化縣政府社會處社會處表示，謝母在前夫入監後離婚，因需養育三名子女，即被列入高風...

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

調查局今天宣布查獲高雄左營區一間藥局涉囤口罩，以每片10元對外銷售「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，完全不理會政府為防疫...

藥局涉哄抬口罩每片10元高達21萬片 調查局新制首件移送

調查局今天表示，高雄左營一家藥局林姓負責人，以每片6元進貨囤積醫用口罩後，哄抬價格每片10元售出，總數達21萬餘片，為偵...

4歲兒遭毆疑內出血身亡 繼父殺人罪羈押禁見

彰化縣34歲陳姓男子前晚因不滿妻子與前夫所生的4歲兒子哭鬧，毆打4歲謝童，甚至將謝童丟在家門口騎樓，謝母目睹陳男打小孩，...

女賊上門 中市銀樓痛失1兩多重金項鍊

台中市一名女子昨天在大肚區一家金飾店佯稱要買金飾給父親當禮物，卻趁店家秤重不注意時，迅速把一條1兩多的金項鍊放進口袋，並...

疑電信合約糾紛 夫婦總統府前陳情拿刀被制伏

今天下午3時許，林姓男子與妻子兩人跑到總統府前陳情，林男卻突然拿出鐮刀揚言自殺，總統府維安軍警立即上前制止，奪下鐮刀後，...

鶯歌水泥車輾斃同向機車女騎士 頭顱破裂當場死亡

新北市鶯歌區今天上午11時38分發生死亡車禍，46歲張姓司機駕駛預拌混凝土車沿著鐵道旁的大湖路，從桃園往鶯歌方向行駛，不...

彰化繼父毆打男童丟包致死 親戚眼中頭痛人物

彰化縣鹿港鎮發生家暴虐童死亡案。一名陳姓男子疑不滿謝姓孩童哭鬧，竟連續施暴致死；民眾透露，陳男從小素行不良，也曾因案入獄...

4歲男童受虐死亡 鄰居懊悔：早知就報案

彰化縣鹿港鎮4歲男童被陳姓繼父涉嫌毆打死亡案，男童鄰居說，這孩子好可愛，本來還想收養他。常常聽到陳男打罵孩子，覺得很不捨，如果早知道他會被打死，就打家暴電話，也就不會發生這個憾事。

有夠狠! 冷血繼父打死4歲童 還扔家門前馬路

彰化縣鹿港鎮34歲陳姓男子因不滿妻子與前夫所生的4歲兒子哭鬧，前晚涉嫌毆打4歲謝童，昨天凌晨甚至將謝童丟在家門口馬路上，謝母返家發現兒子倒在門口已氣絕身亡，警方接獲報案已逮捕陳男偵訊，彰化縣政府社會處介入後，先緊急安置住，社會處已緊急安置另兩名子女，並做心理輔導。

熱門新聞

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

影／彰化繼父打死4歲兒丟門口 生母目睹未送醫

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

台南騎士捲進大貨車右後輪 當場失去生命跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。