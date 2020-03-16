新北警維護居民夜間安寧 強制取締改裝車3百餘件

為維護新北市居民夜間的安寧，新北市警方近日蒐集分析改裝車出沒熱點資訊，自13日起針對改裝排氣管車輛以及各項交通違規執行3天的攔查取締，展現強勢執法的魄力與決心。

警方指出，常有民眾投訴改裝排氣管的汽、機車在半夜呼嘯而過，轟隆聲響常擾的民眾無法安眠，新北市警方為此多次取締。本月13日，土城警分局與板橋警分局針對土城區擺接堡路、金城路及中央路，以及板橋地區6處主要入轄入口、治安要點等地編排路檢勤務，全面實施交通稽查。

警方統計三日取締成果，兩警分局共攔下302輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管交由環保局辦理，另開出無照駕駛77件，並查獲駕駛人涉犯酒駕致公共危險、毒品等罪嫌，全數依法進行函送偵辦。