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藥局涉哄抬口罩每片10元高達21萬片 調查局新制首件移送

中央社 / 台北16日電
高雄左營一家藥局林姓負責人，以每片6元進貨囤積醫用口罩後，哄抬價格每片10元售出，總數達21萬餘片。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄左營一家藥局林姓負責人，以每片6元進貨囤積醫用口罩後，哄抬價格每片10元售出，總數達21萬餘片。情境示意圖。圖／Ingimage

調查局今天表示，高雄左營一家藥局林姓負責人，以每片6元進貨囤積醫用口罩後，哄抬價格每片10元售出，總數達21萬餘片，為偵破數量最高案件，且為特別條例新制首件移送案例。

調查局新聞稿指出，高雄巿調查處接獲檢舉，指高雄市左營區一家藥局以每片新台幣10元價格，對民眾銷售「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，疑似哄抬價格及囤積防疫物資，價格超出政府徵用口罩每片定價5元。

新聞稿指出，橋頭地檢署檢察官許亞文於2月13日指揮高雄市調查處、會同高雄市政府衛生局人員及消保官前往藥局實施稽查，經追查發現藥局負責人林姓男藥師在政府1月31日公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為防疫物資起，即以每片6元價格向供應商進貨，並開始囤積，並趁疫情蔓延，且醫用口罩嚴重不足之際哄抬價格，以每片10元售出。

調查局指出，藥局自2月3日至3月3日期間，囤積後並已售出的醫用口罩及外科口罩總數高達21萬5350片，高雄巿調處於3月4日約談林姓藥師到案，林男坦承不諱，案件依涉嫌違反傳染病防治法第61條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條及刑法第251條移送橋頭地檢署偵辦。

調查局指出，自從行政院全數徵用全國66家口罩製造廠商以來，本件成為偵破囤積及哄抬價格防疫口罩數量最高案件，也成為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」新制首件移送案例，本刑最高可處5年徒刑。

調查局指出，已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，積極蒐報並嚴查哄抬、囤積口罩及相關防疫物資等違反案件，從嚴速偵速移，以有效遏止不法，降低民眾恐慌、維護防疫物資管控及調度。

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