疑電信合約糾紛 夫婦總統府前陳情拿刀被制伏

今天下午3時許，林姓男子與妻子兩人跑到總統府前陳情，林男卻突然拿出鐮刀揚言自殺，總統府維安軍警立即上前制止，奪下鐮刀後，將兩人交由轄區介壽派出所處理。

目前兩人在派出所接受保護管制，初步了解疑似是因為與某電信有合約糾紛，因此對電信公司董事長不滿，到府前抗議時情緒激動，才出現過激行為，目前警方還在進一步釐清兩人的動機。

【中央社／台北16日電】

一對50多歲林姓夫妻稱不滿和遠傳電信有帳單糾紛，今天下午竟持鐮刀至總統府前陳情，經在場執勤憲兵和轄區派出所員警壓制，帶回派出所管束，林男去年10月也曾因此而自殘送醫。

警方表示，林姓夫妻今天下午3時許持鐮刀至總統府前，陳情表示和遠傳電信有電信帳單糾紛，現場憲兵立即通報警方共同壓制、管束，幸未造成任何傷亡。

據了解，50多歲林男去年10月就曾因和遠傳電信帳單糾紛問題，由消保官進行協調未果，當天下午就持美工刀到北市內湖區電信公司門市前自殘，造成腹部3公分傷口，後由警消協助戒護送醫治療。

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