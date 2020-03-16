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持假金鍊典當詐7業者 刑事局逮2嫌

中央社 / 台北16日電

刑事局去年接獲北市動質處報案，指57歲楊姓男子等人持假金鍊典當詐騙，經調查得知有7家業者受害，詐騙金額約新台幣30萬元，2月底於雙北市逮捕2嫌，全案依詐欺罪嫌送辦。

刑事局今天發布破案記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，去年8月接獲台北市動產質借處報案，指楊男等人持假金鍊質借詐騙，立即啟動偵辦。

警方調查發現，有毒品前科的楊男和55歲陳男2人涉嫌自民國105至106年持9條假金鍊，陸續分別至6家民營當舖及動質處謊稱要典當真金鍊條，除騙取借款外，典當期滿後也不予贖回，故意任其流當，初估詐騙借款金額共約30萬元。

遭騙業者在半年流當期滿後，欲將楊男和陳男所典當金鍊回收重新燒熔，才發現典當物為假金鍊，立即報案。

經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局於調查蒐證完備後，先於今年2月21日於陳男在北市北投區工作的建築工地埋伏逮人，隨後又在2月25日於新北市中和區租處將楊男拘提到案，並查扣手機等證物。

陳男到案後供稱，他所典當的一條金鍊是楊男所給，自己不知是假的；楊男則供稱自己所典當的8條金鍊是亡母生前所給，也不知是假貨。

全案詢後將楊男兩人依違反詐欺罪解送士林地檢署偵辦，陳男因毒品案遭通緝、發監執行，楊男以3萬元交保。

詐騙 毒品

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