女子誆幫父挑禮物竊金鍊逃逸 警鎖定涉案對象

台中市一名女子昨天前往大肚區一家銀樓，佯稱要為父親購買禮物，趁業者不注意時將1條黃金項鍊竊走，並稱要外出領錢逃逸，警方獲報後已鎖定特定對象偵辦。

台中市警察局烏日分局今天表示，昨天下午3時許接獲店家報案，並調閱周邊監視器偵辦，查出涉案女子犯案後，沿著遊園路往龍井方向步行逃逸，目前已鎖定特定對象，積極查緝中。

警方調查，年約50歲的涉案女子，昨天中午前往台中市大肚區一家銀樓，進入店內佯稱要幫父親買禮物，在店內挑選金飾，因而降低業者戒心，女子並趁業者轉身秤重時，將一條價值新台幣6萬多元的黃金項鍊，放置在外套口袋後，再謊稱要去領錢逃逸。

一名網友昨天晚上在臉書社團「沙鹿之美」，張貼女子犯案過程及店內監視器影片，畫面中可發現，一名女子趁業者不注意時，將桌上的金項鍊迅速藏在口袋中，業者事後清點並調閱監視器，才發現遭竊報案，盼民眾能協助指認犯嫌破案。