彰化繼父毆打男童丟包致死 親戚眼中頭痛人物

彰化縣鹿港鎮發生家暴虐童死亡案。一名陳姓男子疑不滿謝姓孩童哭鬧，竟連續施暴致死；民眾透露，陳男從小素行不良，也曾因案入獄，想不到去年獲釋後，如今又犯下命案。

30多歲陳男疑不滿4歲謝童哭鬧，14日晚上不斷毆打謝童，昨天清晨甚至開門將男童丟到屋外，男童母親當時疑知情卻未制止，事隔10多個小時才報案，彰化縣消防局昨天晚上10時獲報，派救護車抵達案發民宅，發現屋內一名男童已明顯死亡且屍體僵硬，甚至未送醫。

全案由彰化縣警察局鹿港分局朝殺人罪嫌偵辦，陳男今天中午解送彰化地方檢察署，檢方表示，這起疑似虐童致死案需先完成相驗。

縣府表示，陳男為謝童繼父，經社工了解及評估後，啟動兒少緊急安置作業，目前陳男家中的其他同住兒少已獲安置。

陳男居住的民宅位於鹿港鎮偏僻村莊，當地居民透露，這處民宅原本為陳男阿嬤居住，但陳男阿嬤死後閒置多年，陳男今年春節時，突然帶謝姓男童母親與3名非親生小孩在此居住，一家5口就像小家庭，但陳男平時不與鄰居往來，鄰居也對這家人所知不多。

據了解，陳男父母過世10多年，陳男是家中老大，下有妹妹、弟弟，但陳男從小素行不良常偷竊，協助照顧的親屬都感到「很頭痛」，陳男也曾因刑案入獄，並在獄中向親屬要生活費，親屬也寄錢給他，甚至陳男出車禍摔斷腿時，也是親屬墊付幾萬元醫療費。

知情民眾透露，陳男從事粗工，有時一天收入2000多元，但工作不穩定，且陳男有需不少錢的「其他支出」，就連家中鐵門、鐵窗、親戚噴農藥的鐵桶等金屬物品，都被陳男拆掉變賣，親戚對陳男行徑也只能感嘆「仁至義盡」。

民眾透露，陳男曾與一名女子登記結婚，並生下2名孩子，也曾表達為照顧家庭要努力向上，還要親戚當證婚人，但陳男岳父事後得知陳男種種不良事蹟，便反對女兒與陳男「繼續在一起」，最後陳男與前妻婚姻告吹，不久後便搬回這間透天厝居住。

中央社記者實際走訪，可見屋內非常簡陋及老舊，鐵捲門也被拆走一半，但門口剛好有一個小公園。鄰居透露，近期經常可見小孩出來玩，但陳男與男童母親總是坐在一旁滑手機；公園草皮也可見陳男與友人抽菸、喝酒亂丟的大量菸蒂與啤酒瓶、藥酒瓶，讓當地居民有些怨言。

據了解，男童的27歲謝姓母親與前夫育有3名小孩，分別為6歲、5歲、4歲，謝女離婚後與陳男「在一起」，並在今年春節住進案發透天厝，舉止很像一家人，案發當晚，鄰居雖曾聽到小孩明顯哭聲，沒想到發生憾事。

鹿港警分局副分局長陳桂彬接受媒體訪問說，昨天晚上獲報發生一件意外死亡案，警消抵達發現一名幼童已傷重不治，全案依法報請檢察官相驗及指揮偵辦中，也呼籲關心案情民眾靜待司法調查。