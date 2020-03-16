新店隨機殺人案 蔡清祥籲精神障礙注意用藥

法務部長蔡清祥今天指出，政府對廢除死刑政策不變，但審慎審核執行的案件，他也呼籲精神障礙者本人及家屬注意用藥、治療，避免發生害人害己的事件。

新北市新店區13日深夜發生王姓男子隨機刺殺騎士命案，王男自稱罹患思覺失調症，引發網友討論死刑存廢問題。蔡清祥上午出席「司法改革第五次半年進度報告」記者會，在回答媒體詢問時，做上述表示。

蔡清祥表示，政府對逐步廢除死刑的政策並未改變，現階段法律並未停止執行死刑，但政府採取非常審慎的態度，審核已經判決死刑確定的案件，極盡所有救濟的程序，才會依法執行。

對於新店隨機殺人案，蔡清祥說，對此不幸發生的個案，檢警全力蒐集相關罪證，檢察官依法偵查後起訴、法院判決後，甚至到最後也會依法執行。

他表示，案發後第一時間已啟動犯罪被害人保護機制，相關單位傾全力關懷、協助被害人家屬。

蔡清祥呼籲全體國人，包括有精神障礙者與家屬，應注意這些人是否按時服藥，做適當的治療，避免害人又害己的事件再度發生。

司法院長許宗力被問到死刑議題時表示，大法官過去做過解釋，死刑並不違憲，目前也有包括精神病患判死刑是否違憲相關釋憲案，屬重大議題，若排入議程將召開言詞辯論庭，聽取各方意見。