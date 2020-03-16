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精神疾病患者隨機殺人 葉毓蘭指這兩點沒做到社會難安

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

新店發生隨機殺人案，震驚台灣社會。國民黨立委葉毓蘭在臉書指出，兇嫌以自己有精神疾病想要脫罪，但殺人時非常冷靜，不像精神疾病患者。她也指出，我國的社會安全網計畫屬約聘制，無法強制有暴力傾向的精神患者住院，而連蓋個精神病監都有鄰避效應，遭各地方反對，如何真正讓社會安全，也讓這樣的患者有機會痊癒？

葉毓蘭指出，如果該兇嫌為精障患者，確實非常有可能會如同當街砍殺小燈泡的王景玉一樣，逃脫一死。但《刑法》第19條明示：「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」

葉毓蘭說，不過從網上流傳的行凶影片觀之，他殺人時非常冷靜，無精神患者症狀，卻在被警方逮捕時屢屢應用精障作為防衛，根本是汙名化精障者的人。

葉毓蘭表示，小燈泡案發生後，政府推動了強化社會安全網計畫，但這個計劃充其量只是聊備一格，名實不符，缺人缺錢:，其他國家在實施社安網時，人力是正規編制，具有系統化、標準化的處理機制，在台灣卻是以委託計畫或約聘人力執行，而針對有暴力傾向的精神病患，強制住院的權力在誰的手上？

葉毓蘭說，像王男這樣有病又不吃藥的，誰有權力強制他吃藥？而台灣連個精神病監，也在鄰避效應（註：NIMBY, Not In My Back Yard, 這些東西都需要，蓋到別處去，別在我的後院）下受到各地方政府的反對，真的有病的受刑人進到監所，充其量只是應報主義的與社會隔離，侈談治療，真的有機會能夠痊癒，能夠復歸社會？

葉毓蘭臉書全文：

這起街頭隨機殺人事件，發生在昨天深夜，地點就在距離我新店老家不遠處。

24小時了，照著劇本走。

可憐的林先生，在等著接上夜班的姐姐回家時，莫名其妙的被砍了一刀，那把兇手曾在自己的IG上秀出的名牌廚師刀，就這樣讓林先生一刀斃命，那裏距離耕莘醫院不過一公里，他都沒有撐過去!

可惡的王姓兇手，23歲的直播主，就開名車，已經結婚，可以算是人生的勝利組，卻會為了細故，因為和老婆吵架，叼著菸、提刀上街砍人，然後，還能夠振振有詞以「從國中開始就有解離性人格分裂」，早就打定主意，準備以精神障礙脫罪，逃避制裁；果不其然，他的辯護律師不但據此力爭，甚至還主張他並非故意殺人，只是傷害致人於死。

24小時來，網友們的熱烈討論，仍然是集中在廢死、反廢死的大戰中。依法，如果王姓兇嫌卻為精障患者，確實非常有可能會如同當街砍殺小燈泡的王景玉一樣，逃脫一死；但是《刑法》第19條明示：「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」從網上流傳的行凶影片觀之，此人在街頭殺人時，冷靜冷血，哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂；但是他在被警察逮捕後與在羈押庭上，屢屢應用精障作為防衛，這個王姓殺手，正是汙名化精障者的人。

小燈泡案發生後，政府推動了強化社會安全網計畫，期待能夠啟動社區防治，早期預警。但是這個計劃充其量只是聊備一格，名實不符，缺人缺錢: 其他國家在實施社安網時，人力是正規編制，具有系統化、標準化的處理機制，在台灣卻是以委託計畫或約聘人力執行，而針對有暴力傾向的精神病患，強制住院的權力在誰的手上?像王男一樣明明有病，又不吃藥的，誰有權力強制他吃藥?而台灣連個精神病監，也在鄰避效應（註：NIMBY, Not In My Back Yard, 這些東西都需要，蓋到別處去，別在我的後院）下受到各地方政府的反對，真的有病的受刑人進到監所，充其量只是應報主義的與社會隔離，侈談治療，真的有機會能夠痊癒，能夠復歸社會??

當然，這樣的案子在判決時，最沉重的擔子還是要由法官來挑起。過去最讓人民詬病的，莫非若干指標案件，在所有客觀要件均證明這是非常嚴重之罪行，但是創意十足的法官卻有勇氣以主觀的詮釋為被告背書，以被告悛悔有據、有教化可能、犯後態度良好等，讓被告逃死而成為眾矢之的。

人權與安全，在正義(司法)的天平上不容偏倚。新店隨機殺人事件死者是家中的獨子，他的老父在聽到噩耗時，只說了: 太可惡了。我們的刑事司法體系，一向都很重視被告人權，犯罪被害人或被害人家屬的權益，他們的痛，不知道在法官、檢察官的心中比重如何?一位以打擊犯罪為職志的警察同仁告訴我: 「在所有的犯罪中，真正有資格原諒兇手的，不是法官，而是被害人家屬」，應該只能在加害人誠懇的取得被害人家屬原諒之後，才能據此向法官爭取量刑的減免。

誠哉斯言，希望刑事司法體系中能夠正視犯罪被害人的權益。

願逝者安息，家屬節哀。

隨機殺人事件 患者 葉毓蘭

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