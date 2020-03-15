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逼藥師下跪？婦認錯：口氣不好

聯合報 / 記者蕭雅娟邱瓊玉／台北報導
還錯健保卡遭逼下跪的王姓藥師（右一），昨天由先生（左二）與中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（左一）、律師蔣昕佑（右二）陪同開記者會說明。 記者余承翰／攝影
還錯健保卡遭逼下跪的王姓藥師（右一），昨天由先生（左二）與中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（左一）、律師蔣昕佑（右二）陪同開記者會說明。 記者余承翰／攝影

台北市南港區一家藥局王姓女藥師，因還錯健保卡遭逼下跪道歉，引發眾怒；警方前晚火速找到涉逼女藥師的六旬李姓婦人，李婦承認一時口氣不好，道歉認錯說「知道醫護人員很辛苦。」但是否逼女藥師下跪並沒有正面回答，被依強制罪及醫療法函送士林地檢署偵辦。

女藥師昨天對此不願多說，只表示浪費社會資源，深感抱歉；中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜說，有沒有逼下跪「這是羅生門」，各說各話不好，尊重婦人表達，靜待司法調查。

據調查，李婦十一日受託持朋友健保卡至南港區一家藥局買口罩，王姓藥師誤發還他人健保卡，當下李婦未核對是否正確，未表明異議離去。

李婦事後返回藥局理論，藥師答應幫忙處理，但十二日李婦再度上門，問題仍未解決而情緒失控，批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有誠意，命令藥師下跪磕頭道歉。

女藥師為息事寧人，走至櫃台旁走道，雙手合十、下跪磕頭道歉，李婦才轉身離去。沒多久另一人拿錯健保卡民眾至藥局歸還，藥局才通知李婦取回健保卡。

藥師事後不追究，但消息曝光後各界聲援，全聯會力挺捍衛藥師權利，不應該被羞辱；王姓藥師事後接受媒體採訪說，「當時沒哭出來，但感覺備受委屈」。

警方十四日晚上查出李婦身分通知到案，李婦表示後悔，被函送士檢偵辦。

當地里長說，這家藥局全年無休，王姓藥師個性溫和、敦親睦鄰，但李婦非當地人，雙方不認識，是偶發個人行為。

女藥師委任律師蔣昕佑則說，沒打算要讓李姓婦人受到嚴懲，但希望疫情期間，不要再有這種不理性行為。

健保卡 口罩 醫護人員 疫情 司法

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