隨機殺人輿情沸騰 廢死爭議再起

直播主王男13日因與妻子爭執，持刀無差別刺死路邊騎士，案發後網路輿情沸騰，PTT網友酸說一定不會判死刑。廢死聯盟引用《與惡》台詞回應：「一個案件的結束，並不是判判刑就沒事了。」小燈泡媽王婉諭呼籲不要轉傳兇殺畫面，並正視被害人權益。網紅館長則強調應終生監禁，不要縱放壞人出來再犯。

應正視被害人權益

廢死聯盟分享了《我們與惡的距離》的台詞，包括「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」、「妳找到真相、找到動機，就不會有下一個受害者」等。執行長林欣怡表示「請不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，他們只是堅持自己的理念」，也呼籲不要污名化任何群體，精神障礙與犯罪沒有直接關係。

立委王婉諭（小燈泡媽）在臉書表示，對此案件感到非常震驚、難過！而當下最在意的，是「被害人家屬的情況，不知道他們是否有被保護、協助？」，並說她絕對會持續關注案件，確保被害人保護機制，保障經濟安全與心理支持。同時呼籲民眾「不要再貼兇刀及案發現場畫面」，否則對家屬來說都是再一次的傷害。

立委葉毓蘭15日分析錄影畫面指出，兇手殺人時「冷靜冷血，哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂？但是他在被警察逮捕後與在羈押庭上，屢屢應用精障作為防衛」、「這個王姓殺手，正是汙名化精障者的人」，希望司法正視被害人權益。

網路鄉民群情激憤

「我從來不會說死刑應該廢除，那只是讓法官少一個選擇而已！」律師林智群在臉書痛批，隨機殺人只因為跟老婆吵架，任何人都沒辦法接受。網友也留言，「忘了吃藥裝可憐，但出門會隨時有刀又有何解釋？」、「2009政府通過聯合國的人權公約施行法，導致法官想判死刑有難度。台灣不在聯合國卻硬要跟著施行」。

關於「廢死後犯罪率會下降嗎？」PTT網友認為，「湯姆熊殺人後都講了，他就是因為殺1、2人不會被判死，更強化了他殺人的決心」、「台灣人就是需要嚴刑峻法」、「不廢死至少同個人永遠沒機會再犯」、「死刑維持真正的意義不只是給被害者家屬公道，也是還給社會正義」、「廢死重點是配套，又沒有真的無期」。

「我也有病啊！」健身網紅館長（陳之漢）爆氣批評，很多人都在殺人後說自己有病，讓他更覺得台灣的司法有很大的問題，該怎麼判就該怎麼判，還建議就永久監禁關到死。他提到，有許多不少關了10幾年出來又再殺人的，「這個責任算誰的？」要是政府不再修正這個問題，保護的就是壞人，而不是好人。

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