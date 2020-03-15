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別再散布疫情不實訊息了！刑事局再查獲三人

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
刑事局查獲散播疫情不實訊息案件。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲散播疫情不實訊息案件。圖/記者廖炳棋翻攝

刑事警察局再陸續查獲散布新冠肺炎不時訊息案件， 刑事局第七大隊這個月3、4及9日，在台北市、桃園市查獲李男（41歲)、周女（21歲)、楊男（28歲)等3人，分別在Instagram 、Ptt及Yahoo等社群網站惡意散播不實疫情訊息。

刑事局是在2月29日，接獲民眾檢舉有人在IG、Ptt及Yahoo等社群網站發散播不實疫情謠言，其中周女被人檢舉在IG社群平台散布「吃益生菌可以抵抗新冠肺炎」。

Ptt名稱cuhappy則被檢舉在Ptt上留言「我朋友發燒20天了，要求醫生檢驗，醫生說依衛服部規定，你沒資格檢驗」，另外Yahoo帳號「史提芬周」遭檢舉在Yahoo新聞平台1則「談案34醫院群聚事件 陳時中意外說出地點在林口」新聞下留言，稱「都有封病院的新聞了，為什麼不能直接說哪邊有問題?」等不實訊息。

刑事局查明IG周女、Ptt李男及Yahoo楊男身分後，分別在3月3、4及9日通知他們到案說明，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，函送及移送該管士林地檢署、桃園地檢署偵辦。

警方再次呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」經公布施行，網路上散播假訊息，可依條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。民眾對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布訊息或聲明為準，千萬不要任意散播、轉傳，以免觸法。

刑事局查獲散播疫情不實訊息案件。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲散播疫情不實訊息案件。圖/記者廖炳棋翻攝

新冠肺炎 疫情 警察

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