嘉義黑衣人闖民宅砸雙B名車 警方漏夜逮到人

嘉義市黃姓男子位於保成路的住宅，昨晚10時許遭人闖入，車庫2輛雙B名車被砸毀，警方今天凌晨4時帶回李姓男子（28歲）、許姓男子（24歲）等人到案說明，依毀損及侵入住宅等罪嫌送辦，警方懷疑作案的不只2人，正持續調查中。

昨晚約10時30分，保成路47巷內忽傳來強力撞擊聲，附近住戶發現黃男家門前停了2輛車、車庫門半開，車庫內發出連續類似持鎚強力敲擊聲，鄰居一度以為有人「拆房子」，犯嫌隨即駕車逃逸，屋內2輛雙B名車四面都被砸毀、車內被潑漆，損失嚴重。

「侵門踏戶破壞太過分了！」黃姓屋主指出，很可能是之前與他有財務糾紛的人士，但因為事發時家人都在樓上，才下樓對方已離開，並不確定身分，但歹徒這樣直接侵入家中破壞，對家人造成很嚴重威脅，並直言2車受損，光維修可能高達200萬以上，根本「不用修了！」

警方調閱監視器畫面，發現至少8人涉案，附近目擊者指出，看見嫌犯先按黃男隔壁鄰居電鈴，門一開後便闖入，攀爬到黃的車庫內，開始砸車，當時趕緊報案，警方也迅速到場。