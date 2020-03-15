2幫眾尋仇滋事擺烏龍 當街開槍鬥毆竟是一場誤會

桃園市2派幫眾40多人上月底深夜準備到桃園市區尋仇，在距離桃園分局5、600公尺的停車場，2派幫眾誤會對方是尋仇對象，突然有人發難，幫眾大打出手、槍聲四起，最後雙方有人發現「打錯人」，居民誤為放鞭炮報案，警方快打部隊火速到場，2幫眾鳥獸散，有人受傷自行醫，警方現場查一把霰彈槍及多發子彈，警方隨後逮捕8人，並查獲一把改造手槍，警方擴大偵辦追查槍械來源。

桃園市區最近治安不寧，繼去年底幫派分子滋事在酒店將人刺成重傷事件後，日前KTV酒後滋事又造成1死2傷，檢警調查，上月29日凌晨中壢1幫眾20餘人準備尋仇，在桃園市永康街一處停車，剛好遇上桃園另1幫眾20多人，也準備找另一幫派討公道。

原本2派幫眾尋仇對象不同，但是「湊巧」狹路相逢在該停車場附近相遇，互不相識的2方幫眾竟「誤會是對方」，突然有人喊動手，兩派幫眾大打出手，混戰中有人開槍，傳出至少4、5起槍聲，後來有幫眾發現「打錯對象」居民誤為有人深夜放鞭炮報案，由於距離分局5、600公尺，警方快打部隊火速趕到，2夥幫眾鳥獸散，有人受傷自行求醫，警方循線逮捕衝突中受傷8人。