隨機殺人案惹關注 他問「廢死後犯罪率會下降嗎？ 」引激辯

新北市新店13日晚上發生一起駭人聽聞的隨機殺人案，32歲的林姓男子騎機車在路邊等姊姊下班，卻無辜遭到22歲的王姓男子持刀從背後猛刺，林男倒地血流不止，送醫後仍然回天乏術，而王嫌被逮後供稱只是因為和妻子吵架，情緒失控才持刀殺害無辜路人，而這起案件也引起許多人的憤怒，有網友就在PTT發文詢問「真的覺得廢死後犯罪率會下降嗎？」問題一出引來許多人熱烈討論。

這起殺人命案震驚社會，許多人感到不捨與氣憤，網路上更又掀起討論死刑的議題，一名網友表示看到朋友發文詢問「你們真的認為唯一死刑就能降低犯罪率嗎？」他則說自己比較想知道怎麼樣才會覺得廢死可以降低犯罪率呢？廢死聯盟可以出來擔嗎？

貼文一出引起網友的熱議，有人認為「根本不會，會殺人的還是會殺」、「湯姆熊殺人那個都講了，他就是因為殺1、2人不會被判死，更強化了他殺人的決心，所以真有人因為不死刑更想殺人的」、「不會，台灣人就是需要嚴刑峻法」、「不廢死至少同個人永遠沒機會再犯」、「死刑當然可以嚇阻犯罪，因為犯罪不一定是數量的問題，還有質量的問題」。

不過也有網友持不同看法，「死刑不是為了降低犯罪，是讓家屬解脫」、「死刑維持真正的意義不只是給被害者家屬公道，也是還給社會正義」、「廢死重點是配套，又沒有真的無期」、「廢不廢死跟犯罪率沒關係吧，台灣治安還不夠好喔」、「這都老話術老問題了，廢死未必會導致犯罪率上升/下降，而死刑同樣無法嚇阻犯罪的產生」、「會殺的還是會殺，跟廢不廢死無關，殺人魔不是一兩天照成的，死刑只是緣木求魚」。