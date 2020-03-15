警直覺有異示意停車 機車男乖乖從口袋拿出2包毒品

桃園市八德區昨晚在廣福路上，員警巡邏時發現一輛可疑機車，上前攔查後發現男子口袋中裝有毒品，馬上將人逮捕回帶出所製作筆錄，過程被一旁的八德民眾錄影下並PO在臉書社團，引起討論，網友直呼「大湳警察好棒」、「真的辛苦了」、「支持警察執法」。

八德警分局四維派出所員警陳彥廷，昨日晚間6點多巡邏行經八德區廣褔路附近，見2名騎乘機車的男子神色慌張、形跡可疑，便立即上前攔查，機車駕駛人為年約30歲的陳姓男子，後座乘客黃姓男子約30歲，黃男見警察盤查，在追問下從口袋交出毒品安非他命2小包（含袋毛重共2.45公克），查獲刑事案件現行犯，警方將2人帶回派出所製作筆錄。