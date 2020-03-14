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獨家／嘉義市黑衣人侵門踏戶入門砸毀2輛雙B車財損200萬
嘉義市保成路47巷黃姓男子住宅，今晚10時許被多名穿黑衣男子侵入家中，將車庫2輛雙B名車砸毀，警方獲報到場前，黑衣人駕駛2輛涉案車輛離開現場，黃男初估損失200萬以上，警方朝財務糾紛調查。
今天晚間約10時30分，保成路47巷內忽傳來強力撞擊聲，附近住戶發現黃男家門前停了2輛車、車庫門半開，車庫內發出連續類似持鎚強力敲擊聲，鄰居一度以為有人「拆房子」，約幾分鐘後2輛車即離開。屋內2輛雙B名車四面都被砸毀、車內被潑漆，損失嚴重。
「侵門踏戶破壞太過份了！」黃姓屋主怒指，很可能是之前與他有財務糾紛的人士，但因為事發時家人都在樓上，才下樓對方已離開，並不確定身份，但歹徒這樣直接侵入家中破壞，對家人造成很嚴重威脅，並直言2車受損成這樣「不用修了！」
黃姓屋主也質疑，車庫門原是關的，為何會被打開，是否從隔壁翻牆？警方正調查隔鄰住戶是否與本案有關，並調派鑑識人員到場採證。
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