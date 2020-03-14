新店隨機殺人案 廢死聯盟執行長轉貼文章提醒

新北市新店區13日深夜發生王姓男子隨機刺殺騎士命案，廢死聯盟執行長林欣怡今晚在個人臉書轉貼網友文章，其中呼籲民眾勿轉載新聞畫面，以免製造無謂恐慌。

林欣怡接受中央社記者查證時回應，目前只有媒體報導、什麼都不清楚，不可能針對個案做評論，只是看到臉書上有人提出一些提醒，覺得這的確是這個時刻很好的提醒，所以轉發而已。

全案起於王姓凶嫌昨晚疑似與妻子在轎車內爭吵後情緒失控，持預藏防身用的料理生魚片刀，下車隨機朝車前的林姓男機車騎士猛刺一刀致死。

王嫌落網聲稱有心理疾病，忘記吃藥且與妻子吵架情緒失控，才持刀殺人，經台北地檢署檢察官複訊後聲請羈押獲准。

林欣怡晚間在臉書轉發網友文章，轉載文章內容提到即使經歷鄭捷、小燈泡到戲劇「我們與惡的距離」播出，發生這些事件後，群眾第一個反應還是差不多，因此再轉貼10點叮嚀，希望社會可以消化這次的恐懼跟不安。

文章提到，「請不要轉載任何的圖片、電視畫面，畢竟這些都會製造無謂的恐慌與難過」、「請不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，他們只是堅持自己的理念而已」，也呼籲不要污名化任何群體，精神障礙與犯罪沒有直接關係。

這篇文章還寫道，「請不要株連九族，嫌犯已經23歲了」、「如果有媒體去打擾死者的親人，請拒看拒聽」、「保持信任別人。這是偶發事件，每個國家都有這種隨機殺人的犯行，台灣沒有糟糕到這種地步」。