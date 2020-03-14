新店隨機殺人案 檢警慰問家屬將解剖查死因

新北市新店區13日深夜發生恐怖的隨機殺人命案，王姓凶嫌與妻子吵架後，情緒失控持刀刺死機車騎士。王嫌已遭法院裁定羈押，台北地檢署另排定下週二解剖被害人遺體查明死因。

北檢今晚表示，新北市政府警察局新店分局中午已派員前往新店慈濟醫院，協助關懷慰問被害人家屬，以及提供犯罪被害人保護協會台北分會的「犯罪被害人權益手冊」給家屬。

北檢說，經通報犯罪被害人保護協會台北分會，該分會已與被害人家屬聯繫約定面談，並視家屬需求提供各項後續關懷服務。另方面，檢察官經與法醫研究所聯繫，已決定下週二在板橋殯儀館解剖遺體，進一步釐清死因。

全案起於23歲的王姓凶嫌昨晚疑與妻子在轎車內爭吵後情緒失控，持預藏防身用的料理生魚片刀下車，隨機朝車前的林姓男機車騎士猛刺一刀致死。

被害人昨晚騎車到新店區準備載下班的姊姊回家時遇害；王嫌落網聲稱有心理方面疾病，因為忘記吃藥且與妻子吵架情緒失控，才持刀殺人。案經檢察官複訊後聲請羈押，台北地方法院今晚以王男犯罪情節重大，有逃亡之虞裁定羈押。