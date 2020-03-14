新店隨機殺人案嫌裁定收押 北院：極有可能逃亡

23歲男子王秉華昨天晚上疑與妻子為了買晚餐口角，心情不佳涉嫌持20公分生魚片刀，往臨停路邊、等候姊姊下班的32歲林姓騎士背部猛刺一刀。林送醫不治。台北地檢署依殺人罪嫌將王聲押。台北地院今天晚上8點半裁定收押。

北院裁定理由在於，王僅因細故與妻子發生爭執，為發洩情緒，持利刃刺往不認識的男子，導致男子全然未知下，來不及防禦、閃躲，短時間內死亡，王行兇後隨即離開現場。

另外，王從事自由業，偶爾做直播收禮物，僅與妻子同住，可見他的家庭、工作與財產欠缺穩定性，逃亡成本低，且有逃亡能力。而王是隨車攜帶具有殺傷力的利刃，也可見他對法律的服從性低。加上王若被法院判刑，刑期應是重刑，如此也可見有逃亡可能。

當時有民眾的行車記錄器拍下王秉華整個行兇過程；林遭刺後，還痛苦爬起回頭望著王，仿佛不解為何莫名遭攻擊。警方調查，林昨晚騎車到新店準備載快下班的二姊一起回家。林的二姊昨晚下班後，看到弟弟的機車倒在中正路邊，地上還留有一大灘血跡，連忙詢問處理員警才知弟弟遭人刺傷，沒想到趕到慈濟新店分院，仍無法見到弟弟最後一面。

王妻當時全程目睹丈夫殺人過程，嚇的電話報警並告知行車方向為新店秀朗橋往中和方向，新店警方在案發後20分鐘，迅速趕到秀朗橋頭逮捕王到案，連同王妻帶回派出所。